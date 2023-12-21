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徐風：消費品股成跌市重災區

【明報專訊】昨日筆者文章分析，港股今年以來雖然跌跌不休，但仍有一些強勢板塊供炒家尋寶，包括業務集中於本地的收息股如香港電訊股、電力股等，以及受惠內地消費者青睞的國產手機廠商如小米（1810），以及連帶上升的手機零件股等，都值得留意。不過，導致港股今年表現毫無起色的板塊，又是什麼？

投資港股稍有經驗的朋友，自然會想起今年表現持續不振的內房股。的確，去年底內地強行復常，令市場憧憬內地經濟可大幅反彈，表現甚至超過疫前。然而，「報復式」旅遊及消費至農曆新年過後便偃旗息鼓，物業成交大幅收縮，8月份連被市場視為「模範生」的碧桂園（2007），也出現債務違約，一舉攻破市場信心，導致內房板塊顯著下跌。

不過，目前的內房龍頭兼恒指成分股如潤地（1109）、中海外（0688）及龍湖（0960），市場仍然相信這些企業財務仍然穩健，跌幅較同業少；而且市值僅介乎800億元至接近2000億元，對比騰訊（0700）、阿里（9988）及匯控（0005）逾萬億市值的「巨無霸」，對恒指的影響並不大。

經濟差民眾增儲蓄 拖累消費

雖然內房對恒指的貢獻少，但內地房地產泡沫爆破，對中國經濟的影響卻顯然而見。畢竟，民眾面對大量爛尾樓，無法居住但要持續向銀行供款，而物業一旦未能落成也毫無轉手價值，只能「勒緊褲頭」清還款項，避免成為「失信人」或「老賴」。另一方面，內房市道轉差，民眾也失去「財富效應」，房地產只升不跌的幻想破滅，於是選擇儲蓄，資金流動性轉差，進一步影響經濟。

民眾專注存錢，最受影響的自然是消費市道。據中國統計局發布數據，11月社會消費品零售總額同比增長10.1%，雖然連續4個月加速，但仍不及預期的12.9%。必須留意的是，去年同期內地突然重新開放，大批民眾受疫情感染，無法外出購物，令相關基數較低，因此上月有較明顯的增長。

中國官方製造業採購經理指數（PMI）下降至49.4，比上月下降0.1個百分點，反映市場需求不足的企業佔比超六成。同時，中國的消費物價指數（CPI） 按年下降0.5%，連續兩個月下降，兼降幅擴大，都反映內地市場工業及消費品市場需求不足，導致價格下跌。

內地消費需求疲弱，港股中的消費品股幾乎無一倖免：做外賣與旅遊的美團（3690），由今年最高的195.6元，跌至周三的78.8元，跌幅接近六成；內地電商龍頭之一京東（9618），年初最高達256元，周三收報106.1元，跌幅同樣接近六成。體育用品股龍頭李寧（2331）、中國免稅店龍頭中國中免（1880），以及內地酒吧界龍頭海倫司（9869），股價走勢同樣差劣，三者較今年高位跌幅都超過75%，足見內地消費疲弱，對這些企業造成的衝擊。

內地經濟真正復蘇前 低吸可免則免

值得留意的是，連康師傅（0322）、統一（0220）及維他奶（0345）等被視為抗跌力較強的食品股都受牽連，跌幅也相對顯著，或可反映市場對內地的消費市道抱有極為悲觀的情緒。內地消費市道差，癥結在於內房問題。梳理好內房，內地經濟才可真正復蘇，在此之前，投資者可保持觀望，但若想趁低吸納，可免則免，因沒有人知道內房問題，何時及如何解決。

[徐風 隨風投資]