把握「一帶一路」機遇 打造生命科技創新高地

由香港科學工作者協會主辦，香港科技園公司（科技園公司）及香港大學協辦的「生命科學技術創新與轉化高峰論壇」，於2023年12月14日在香港科學園高錕會議中心成功舉行。論壇旨在透過加強「官產學研」協作，促進本地及國家的生命科學創新和轉化。同場，香港科學工作者協會又與一帶一路國際合作組織中國事務部簽署合作備忘錄，攜手提高香港在生命科學領域的國際地位和競爭力。

政府醫務衛生局局長盧寵茂教授致辭時表示，香港擁有高水平的生命科學研究團隊、優秀的醫療專業人才，以及高效率的醫療衞生系統。政府將會利用香港在人才、資金和融資方面的優勢，致力推動香港和大灣區內地城市的醫療體系融合，為醫療創新提供理想平台。

創新科技及工業局副局長張曼莉女士通過視頻致辭，表示針對科研成果轉化和生命健康科技研發圈兩大範疇，今年初的財政預算案撥出60億元，資助大學及科研機構設立主題研究院，促進院校、機構以及學科的跨界別合作，引進世界各地的創科領軍人才、科研團隊以及企業落戶香港。

香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士表示：「香港在推動環球科研研發中心有著重要角色，創科發展已經進入黃金時期，同時，政府推出『產學研1+計劃』，推動科研成果從1到N的轉化和產業發展，進一步幫助科研成果轉化和商品化。有很多專家人才向科學園區企業提交申請，希望未來有更多人才加入科學園。」

匯聚中港重量級學者 探討生命科技未來發展

「生命科學技術創新與轉化高峰論壇」邀請到多位中港重量級學者主持及演講。一帶一路國際合作組織中國事務部副秘書長高星教授就「一帶一路國際合作行政區規劃與建設戰略研究」主題發表演講，他表示在「一帶一路」的行政區規劃建設上，以區位優勢、自然環境、區域活力、國際金融基礎等方面為選址考慮因素，力求建設成為世界一流的國際金融貿易開發區。接著，中山大學孫逸仙紀念醫院院長宋爾衛院士就「腫瘤免疫的冷熱問題」的主題，提出利用腫瘤特異性環狀RNA編碼的隱肽疫苗作爲腫瘤免疫治療的新型策略。香港大學深圳醫院副院長關新元教授、人類表型組研究院執行院長田梅教授亦分別就「 特異性靶向細胞膜的納米廊囊泡藥物遞送系統的建立」及「從人類基因組到人類表型組：分子影像的機遇」發表了演講。

香港科技園公司轉化研發所（生醫科技）醫藥與治療副總監袁永麗博士演講時提到，目前科學園內有逾230家與生物科技相關的公司，仔細劃分為分子診斷、生物製劑、幹細胞、醫療器械等不同醫療領域。科技園公司通過轉化研發所與政府、學術界、投資界和生物技術界的強大網絡，全面支持醫療保健領域的轉化研究，為入駐園區的不同企業提供了絕佳的合作機會。

最後的專題討論環節由香港科學工作者協會主席萬鈞教授及理事張鴻生博士主持，多位學者包括香港城市大學工學院院長呂堅教授、香港大學艾滋病研究所所長陳志偉教授、內蒙古蒙醫藥工程技術研究院院長奧.烏力吉教授、香港大學中醫藥學院教授張樟進教授、香港科學園轉化研發所初創企業培育及醫療器械副總監劉音博女士、北京朝陽醫院肝膽胰外科主任李先亮教授、浙江大學生物醫學工程與儀器科學學院院長張宏教授、香港大學明德教授席伍振民基金教授呂維加教授、香港大學外科學系研究助理教授劉江博士及聖諾醫療核酸創新藥物轉化中心總監（香港）王標博士同台進行討論。論壇完結後，嘉賓於香港科學園進行參觀，以深入了解生命科技研究生態圈的現況。

資料由科技園提供