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美擬調高中國商品關稅 新能源車股捱沽

標籤：經濟

【明報專訊】中美貿易糾紛又有新發展，《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正討論提高對新能源車及太陽能板等部分中國商品的關稅，以增強當地清潔能源產業的競爭力，消息拖累「蔚小理」三大新能源車股齊跌；港股昨日先跌後回穩，恒指收報16,621點，升7點，但成交跌穿700億元，為逾個半月以來最少。

港股成交跌穿700億 逾個半月最少

《華爾街日報》報道，拜登政府保留大部分前總統特朗普時代對約3000億美元中國商品徵收關稅，但美國官員一直都對中國貿易關稅存在分歧，消息人士透露，官員已再次討論，目標是明年初完成關稅評估。

另外，除了討論提高目前已被徵收25%關稅的新能源車關稅，消息人士還指出，中國的太陽能產品和電動車電池組也是潛在調高關稅的其他目標；據報，拜登政府亦同時考慮降低被認為不具戰略重要性的中國消費品關稅。

對於美國擬調高中國商品關稅，外交部發言人汪文斌在北京的例行記者會上表示，相關措施以安全為名，奉行美國優先，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則，已提出就引發了包括美國的歐洲盟友有內多國強烈不滿，美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

港股方面，隔晚美股顯著回落，恒指昨低開逾百點後最多跌169點，但於10天線有支持，收市微升7點，成交縮至695億元；國指收報5619點，升7點；科指跌16點，收報3710點。

北水淨入24.4億 南水終止兩連沽

北水方面，全日淨入24.4億元，盈富（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）共獲近15億元北水淨入，美團（3690）亦獲3.48億元北水淨入，騰訊（0700）則被2.1億元北水淨沽；南水北上合計淨入12.03億元人民幣，終止連續兩日淨沽。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）、美團升逾1%，騰訊、京東（9618）偏軟；新能源車股捱沽（見表），比亞迪（1211）則靠穩。