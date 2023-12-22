moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港府就落實最低補足稅諮詢3個月

【明報專訊】財政司長陳茂波曾於本財政年度《財政預算案》宣布，香港將由2025年起對受涵蓋跨國企業集團實施15%全球最低實際稅率。港府昨日宣布，為實施全球最低稅率及香港最低補足稅，需修改《稅務條例》（第112章），因而發表諮詢文件，展開為期3個月的諮詢。會計業人士指出，建議中徵收最低稅率只是跟隨全球大勢，雖然部分企業稅付增加，不會影響本港國際競爭力。

港府表示，經濟合作與發展組織早於2021年10月公布，國際稅務改革方案（BEPS 2.0），其方案支柱二下的全球反侵蝕稅基規則，要求年度綜合收入至少達7.5億歐元（約64.1億港元）的跨國企業，在其營運的每個稅務管轄區，繳交至少15%的全球最低稅。

為保障香港對該等實體的徵稅權，避免把徵稅權讓給其他稅務管轄區，香港將由2025年起對受涵蓋跨國企業集團落實香港最低補足稅，向實際稅率不足15%的跨國企業收取該稅，使該等實體的實際稅率達至15%。

財經事務及庫務局長許正宇表示，十分支持國際間就提升稅務透明度及打擊逃稅所作的努力，為履行國際稅務合作的責任及保障香港的徵稅權，香港將會根據國際共識積極落實BEPS 2.0中的支柱二。

德勤中國華南區稅務與商務咨詢副領導人鄧偉文表示，徵收最低稅率及最低補足稅，表面上公司表面上多交稅會減低香港競爭力，但香港不是唯一實施的稅務管轄區，其措施將有共130個稅務管轄區參與，包括常與香港作比較的新加坡在內，「大家都係做緊同一樣嘢」，預料影響可控。

德勤：隨全球大勢 料影響可控

鄧偉文續稱，德勤的資料顯示，超過7.5億歐元營業額、同時實際最低稅率低於15%，香港及外國作為總部的公司，分別有約4000至5000家，料受影響公司將共達約1萬家。據港府先前估算，措施推出後每年稅收將多增150億元以上。