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彭博：字節跳動今年營業額逾8580億 首超騰訊

【明報專訊】彭博引述消息人士稱，雖然中國經濟表現動盪，並且TikTok主要市場如美國及印度等均面對提高審查和限制，TikTok及抖音母公司字節跳動今年營業額將超過1100億美元（約8580億港元），按年增長高達30%，不單增幅明顯跑贏騰訊（0700）、Meta（美：META）其他社交平台巨企，金額計亦將首次超越騰訊。字節跳動發言人拒絕發表評論。

報道表示，字節跳動今年營業額逾1100億美元是集團內部數據，未經核數師審核，亦不了解字節跳動的盈利能力。

此外，由於字節跳動是私人公司，其披露及審計要求較上市的競爭對手相比更少。報道提到，雖然以騰訊作為字節跳動的主要比較對象，但集團近年迅速擴展業務，抖音在內地正轉型為涵蓋訂餐、訂票、預約酒店以至電商的一體化平台，蠶食阿里巴巴（9988）及外送巨頭美團（3690）的主業。

字節跳動發言人拒評論

報道亦提及，字節跳動近日以估值2680億美元，向投資者回購50億美元股份，較2022年的回購計劃價格低約11%。

根據今年4月出爐的《福布斯》全球富豪排名榜， LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族一年間身家大增530億美元，以2110億美元身家位列全球首富；Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克以1800億美元身家排名第二，而字節跳動創辦人張一鳴身家則跌50億美元至450億美元，成為中國第二富豪，全球計排行第26名。

不過，內媒早前報道，字節跳動今年上半年營業額為540億美元，同樣遠高於騰訊的414億美元，當中第二季營業額更按年升逾40%至290億美元。TikTok首席執行官周受資曾透露，集團分別有60%及20%股權由投資者及員工持有，另外20%由創辦人持有。

有知情人士稱，該20%股份大部分由張一鳴持有，另一創辦人梁汝波只持有約1%股份。因此，若字節成功上市，張一鳴的身家有機會急增至1萬億元人民幣以上，或可挑戰全球首富的寶座。