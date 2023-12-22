富豪系伙沙特進軍中東市場 料投資50億美元 合作酒店開發管理項目

據新聞稿，今次簽訂此備忘錄的目的是以富豪酒店旗下的「富薈」（iclub）品牌進行收購、擁有、開發和管理一系列可持續發展之酒店、服務式公寓和創新中心，以促進中國和沙特阿拉伯在旅遊、創新和科技方面的交流。

羅寶文今年初曾跟隨行政長官李家超到訪沙特阿拉伯同阿聯酋。她指出，在到訪當地後發現當地酒店業有好多機會，好多各地投資者知道「香港最困難的時間已經過去，開始起飛」，所以接洽他們合作，而今次與MISA合作的投資規模將達50億美元。

冀與投資者設資產管理平台

問到今次合作的模式方面，四海國際副主席兼董事總經理羅俊圖表示，期待與MISA和關注生態圈的投資者合作，建立一個資產管理平台。富豪酒店和四海國際將評估透過不同形式的投資平台的機會和可能性，其中包括合營企業、投資基金、沙特阿拉伯上市公司、香港上市公司，都在考慮評估之列。此資產管理平台亦用於收購和開發可持續的「富薈酒店」和創新中心網絡，使四海國際成為這個投資平台的上市載體。

羅俊圖指出，投資平台不排除以發股或基金的形式，讓投資者或同系公司資產注入，公司資產主要圍繞「iclub 」及機場酒店為主，亦不排除注入航天城酒店等的可能，但要尊重投資者的意見。MISA將為平台引入一些中東投資者，「引幾多資，四海、富豪就投幾多」，無論四海或基金的層面都不排除考慮引入中東或其他地區的投資者，公司對融資渠道是開放的。

羅寶文表示，除了注資外，亦會收購一些被低估的資產或一些不良資產，並透過其綠色、數碼轉型等，提升資產回報，繼而出售並再投資等。

談到投資回報方面，她指成立合資公司是想藉着與投資目的地的本地企業緊密合作，將回報最大化，將風險縮至最小。羅俊圖稱，相信投資回報會較香港高，因為在沙特起一間「iclub 」酒店的地價、建築成本均較港低，酒店趨自動化減少人力成本，故無論增值或回報都會非常可觀，而且以基金方式發展，亦不會增加上市公司負債。

中東擬建50酒店 沙特佔30間

羅寶文補充，目標是在2035年全球各地包括中東、日本及東南亞等地開設100間iclub酒店，其中計劃50間設於中東、30間開設於沙特。

明報記者