許正宇籲越南老撾來港發人幣債

他鼓勵兩國政府及企業留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券。

許正宇認為，香港與越南及老撾的合作，可以從人才、人民幣和綠色轉型着手，建立互利共贏新格局。人才方面，特首在《施政報告》宣布開放老撾人才來港就業、受訓和就讀教資會資助院校，並放寬越南人才來港就業和越南人申請商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻。越南經濟近年發展蓬勃，吸引香港在內的不同地區投資者，亦有越南創科公司落戶香港拓展業務，他指新簽證安排將推動兩地人才更多往來，及更多商業計劃落地。

綠色和可持續金融方面，越南證券監管機構正計劃推動上市公司作相關披露，便利投資者以更實用資料進行綠色投融資，許正宇指香港已着手制訂清晰明確的路線圖，並確保本地市場的披露要求符合和兼容國際基準，當局會與越南分享相關經驗，協助其根據本地企業及投資者情况，制訂合適的監管框架及披露要求。