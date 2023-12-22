moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭

【明報專訊】美國串流媒體尋求在燒錢大戰中節省開支之際，兩大影視巨頭華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）（美：WBD）與派拉蒙全球（Paramount Global）（美：PARA）的CEO傳出本周曾商討合併。兩家影視巨企的潛在合併，將會使華納旗下的HBO電影平台和CNN，與派拉蒙持有的《職業特工隊》系列和哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）共冶一爐，形成強大的新聞與娛樂王國，可能引發影視行業進一步的產業整合。

消息：華納已聘銀行家研究交易

美國新聞網站Axios引述知情人士稱，華納兄弟探索行政總裁David Zaslav，周二在紐約時報廣場的派拉蒙總部，與派拉蒙全球行政總裁Bob Bakish進行多個小時的午餐會，商討雙方如何互補不足，例如將兩家公司的主要串流媒體服務——Max和Paramount+合併，以加強與Netflix和Disney+的競爭。據稱，Zaslav也與派拉蒙全球的控股股東Shari Redstone商談交易，目前尚未清楚華納兄弟探索是要收購派拉蒙全球，還是收購其母企National Amusements, Inc.（NAI），但消息人士稱，這兩個選項都在考慮之列。

消息稱談判尚在早期階段，華納兄弟探索已聘請銀行家來研究這宗交易。據熟悉兩名CEO會面的知情人士透露， Zaslav在本周的會面主要向對方表達興趣，而不是提出要約。不過華納兄弟探索市值約290億美元，派拉蒙市值略高於100億美元，意味任何合併方案都不會平等。

華納未有廣播網絡 監管部門或准合併

消息人士又稱，正考慮的商業策略，反映Zaslav之前與同業Scripps及WarnerMedia合併的方式。Zaslav每次進行合併都保留自己的核心團隊，並引入被收購對象的人才。值得注意的是，華納兄弟探索並不擁有廣播網絡（broadcast network），令合併有可能獲監管部門批准。

傳統影視企業進軍串流媒體業務，須加大投資才能與Netflix及Apple TV等競爭。Axios指出，華納兄弟探索與派拉蒙全球合併可帶來顯著的協同效應，例如華納兄弟探索可利用其國際發行網絡，推廣派拉蒙的電影，而派拉蒙的兒童節目資產有助於華納發展串流媒體業務。此外，CBS News亦可與CNN合併，打造全球新聞巨頭。CBS的犯罪劇集系列，例如《重返犯罪現場》（NCIS）和《心理追兇》（Criminal Minds）等，也可與Investigation Discovery頻道和TruTV頻道合作。

分析：派拉蒙欠巨債 需尋策略伙伴

分析認為，由於派拉蒙正承擔巨額債務，可能需要尋找策略伙伴或買家，其母企NAI於9月與債權人達成協議，重組部分債務，此前曾透過出售資產「瘦身」。Redstone本月也傳出正洽談將NAI的控股權，出售給《壯志凌雲：獨行俠》製作公司Skydance。

（綜合報道）

[國際金融]