華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭

消息：華納已聘銀行家研究交易

美國新聞網站Axios引述知情人士稱，華納兄弟探索行政總裁David Zaslav，周二在紐約時報廣場的派拉蒙總部，與派拉蒙全球行政總裁Bob Bakish進行多個小時的午餐會，商討雙方如何互補不足，例如將兩家公司的主要串流媒體服務——Max和Paramount+合併，以加強與Netflix和Disney+的競爭。據稱，Zaslav也與派拉蒙全球的控股股東Shari Redstone商談交易，目前尚未清楚華納兄弟探索是要收購派拉蒙全球，還是收購其母企National Amusements, Inc.（NAI），但消息人士稱，這兩個選項都在考慮之列。

消息稱談判尚在早期階段，華納兄弟探索已聘請銀行家來研究這宗交易。據熟悉兩名CEO會面的知情人士透露， Zaslav在本周的會面主要向對方表達興趣，而不是提出要約。不過華納兄弟探索市值約290億美元，派拉蒙市值略高於100億美元，意味任何合併方案都不會平等。

華納未有廣播網絡 監管部門或准合併

消息人士又稱，正考慮的商業策略，反映Zaslav之前與同業Scripps及WarnerMedia合併的方式。Zaslav每次進行合併都保留自己的核心團隊，並引入被收購對象的人才。值得注意的是，華納兄弟探索並不擁有廣播網絡（broadcast network），令合併有可能獲監管部門批准。

傳統影視企業進軍串流媒體業務，須加大投資才能與Netflix及Apple TV等競爭。Axios指出，華納兄弟探索與派拉蒙全球合併可帶來顯著的協同效應，例如華納兄弟探索可利用其國際發行網絡，推廣派拉蒙的電影，而派拉蒙的兒童節目資產有助於華納發展串流媒體業務。此外，CBS News亦可與CNN合併，打造全球新聞巨頭。CBS的犯罪劇集系列，例如《重返犯罪現場》（NCIS）和《心理追兇》（Criminal Minds）等，也可與Investigation Discovery頻道和TruTV頻道合作。

分析：派拉蒙欠巨債 需尋策略伙伴

分析認為，由於派拉蒙正承擔巨額債務，可能需要尋找策略伙伴或買家，其母企NAI於9月與債權人達成協議，重組部分債務，此前曾透過出售資產「瘦身」。Redstone本月也傳出正洽談將NAI的控股權，出售給《壯志凌雲：獨行俠》製作公司Skydance。

（綜合報道）

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