美上季GDP終值增4.9% 近兩年最強季度增長

上季消費者支出增長3.1%

美股三大指數的連日升勢在周三出現回吐，雖然三大指數日中曾創52周高位，但尾市突然急跌，三大指數收市各跌逾1%。對於這突如其來的跌勢，部分市場觀察家認為，由於標普500指數處於超買水平，且成交量因假期將至而減少，使「零日期權」（24小時內到期的認沽期權）的交易量，足以令標指陷入近3個月來的最大單日跌幅。投資者周三大量買入標普500指數的零日賣權（履約價介乎4755點至4765點左右），可能是尾市急跌的原因之一。標普500指數周三升至4778點的高位後，隨即下滑。

另美國原油庫存出乎意料增加，引起市場對需求的擔憂，令油價回軟。

此外，非洲安哥拉昨宣布退出油組（OPEC），認為留在油組不符合利益。該國每天生產約110萬桶原油，相比全部油組成員國的日產量為2800萬桶，雖然佔比不大，卻令市場人士質疑油組的團結，油價午夜前跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]