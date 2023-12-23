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科網累港股挫280點 科指13個月低

【明報專訊】港股在長假期前夕捱沽，國家新聞出版署就網路遊戲管理辦法徵求意見，市場憂慮遊戲股業務受影響，觸發龍頭遊戲股騰訊（0700）及網易（9999）股價分別挫12.3%和24.6%，成兩大跌幅最大藍籌。兩股市值單日蒸發逾5000億元，更合共推跌恒指211點，佔昨日跌市75%。恒指在16,857點全日高位掉頭向下，收報16,340點，跌280點，跌約1.7%，失守10天線；科指跌約4.4%，至3548點，見去年11月底以來約13個月新低。全周計，恒指累跌2.7%、國指累跌3.7%及科指累跌達6.2%。

大成交1412億 3個半月新高

港股跌市更獲大成交配合，昨日成交額升至1412億元，為3個半月新高。騰訊及網易成交額共約473.6億元，佔大市總成交額約33.6%，北水昨淨流出騰訊金額達26.8億元。騰訊上次單日跌逾10%為去年10月24日，當時股價由232.8元跌至206.2元，跌幅約11.4%，而成交額405.7億元則為約29個月以來最多，騰訊今年以來累跌13.6%。

市場憂慮監管範圍擴大，其他科網股捱沽，嗶哩嗶哩（9626）跌9.7%，成科指第3大跌幅股份，而閱文集團（0772）及快手（1024）分別下跌8.6%及7.2%。重磅科網股如阿里巴巴（9988）跌2%，小米集團（1810）跌1.7%，而京東集團（9618）逆市升約0.5%。

內地上市的遊戲股同樣下挫，如盛天網絡及冰川網絡股價亦下跌逾17%，寶通科技跌16%，而天舟文化及順網科技也跌逾10%。部分科網股如幸福藍海、絲路視覺及三人行等股價跌7%至10%。

分析料15972點成階段性底部

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股主要受騰訊急挫拖累，恒指初部跌回到16400點好淡分水線以下。

但在其他主力權重股如美團（3690）、阿里巴巴、藥明生物（2269）及港交所（0388）等在過去1個月遭拋售且深度下跌，估計市場潛在沽壓已獲有效釋放，相信恒指在本月11日的盤中低位15,972點或成階段性底部。