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Nike下調收入預測 代工商申洲挫7.7%

標籤：業績 Nike

【明報專訊】Nike（美：NKE）公布第二季業績，期內收入按年微增0.5%至133.9億美元（約1046億港元），低於市場預期，並將全年收入增長預測由中單位數下調至1%。另由於銷售前景疲軟，公司擬未來3年通過解僱員工、簡化產品組合等方面來節省20億美元的成本。

Nike周四盤後股價挫逾11%，而為其代工的申洲國際（2313）股價亦被拖累，收報78元，跌7.69%，成交7.08億元。

Nike預計，該成本節省計劃將在當前季度錄得大約4億至4.5億美元的重組費用，主要為解僱成本。Nike財務總監Matthew Friend表示，該計劃主要潛在節流包括簡化產品組合、提升自動化及科技應用、簡化組織，以及充分利用組織規模以提升效率。

藉簡化產品組合裁員節流

不過，他指這些變化仍需一段時間才能大規模實現。

另公司指最新一季部分實體零售店的客流量有所增加，惟線上銷售需求則放緩，Matthew Friend補充道，公司將減少部分熱門產品供應，以專注推出新產品。

他又指出，現時消費受壓、市場競爭激烈，且宏觀經濟逆風在中國、歐洲、中東和非洲地區持續增加。

根據Nike的第2季業績報告顯示，中國地區的收入按年增加4.2%至18.6億美元，惟低於預期的19.7億美元。