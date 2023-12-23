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港銀首3季稅前經營溢利升89%

【明報專訊】金管局於季報中披露，今年首3季零售銀行除稅前經營溢利按年大增719億元或88.8%（見表）。該局解釋，盈利改善主要受惠於淨利息收入、持有作交易的投資收入，以及來自外匯和衍生工具業務的收入均錄得顯著增長，惟部分升幅被貸款減值撥備增加而有所抵消。

淨息差由1.17厘增至1.68厘

季報指出，今年首3季零售銀行淨利息收入按年升43.7%。持續加息環境下，零售銀行淨息差今年首3季擴闊至1.68厘，而去年同期則為1.17厘；而持有作交易的投資收入，亦按年增加136億元或12.32倍；外匯及衍生工具業務收入，按年升41.6%；貸款減值撥備則按年升27.9%。

存款方面，金管局表示銀行業存款保持穩定，存款總額於今年第3季略升2.1%，其中美元存款升4.5%，惟港元存款則跌0.1%。

不良貸款升 信用卡拖欠率略增

貸款方面，第3季銀行業貸款總額，按季跌2.2%，其中在香港使用的貸款、在香港境外使用的貸款及貿易融資分別按季跌1.9%、2.8%及2.9%；中國內地相關貸款亦按季跌2.2%；季內整體貸存比率達65.2%，較第2季的68%，按季減少2.8個百分點。

貸款質素方面，銀行體系反映不良貸款的特定分類貸款比率於第3季末達1.61%，較第2季的1.5%，按季增加0.11個百分點；季內，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率達2.68%，較第2季的2.41%，按季增加0.27個百分點；信用卡貸款拖欠比率0.28%，較第2季略增0.2個百分點；至於住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，季內為0.07%，與對上一季持平。