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匯控售加國業務獲批 稱擬派特別息

【明報專訊】匯控（0005）公布，向加拿大皇家銀行出售旗下加拿大業務，於周四（21日）獲加拿大聯邦政府財政部長批准，交易由此得以進行。匯控和加皇繼續於落實交易方面取得進展，預料交易將於明年首季完成。匯控表示會維持承諾，積極考慮派付每股0.21美元特別股息，作為出售所得款項於明年上半年的優先用途。

刺激股價逆市升0.9%

匯控去年11月公布，以135億加元（約101億美元）向加皇出售加拿大匯豐，估計將錄得57億美元除稅前利潤，交易在9月獲當地競爭局批准，不過今年10月遭反對黨議員反對，擔心影響當地銀行競爭。昨晨交易獲批消息公布後，匯控昨逆市上升0.9%，收報61.8元。

加拿大財政部聲明指出，加拿大匯豐目前約有4000名員工，為約78萬名加拿大人提供銀行服務。當局作出決策時，以保護就業機會、維持向當地居民提供服務，以及增加消費者可獲得具競爭力銀行服務，為當局的核心考慮因素。

須創造職位不可裁員作條件

加拿大財政部指出，交易需遵守一系列條件，包括在溫哥華建立新環球銀行中心，支持當地提供逾1000個就業職位，同時創造約440個新增職位，增加溫伯尼客戶營運中心員工10%，創造100個新增職位，並在6個月內除正當理由外，不得裁減任何加拿大匯豐員工，以及至少兩年內不得裁減所有前線銀行和財務顧問，至少兩年內亦不得將工作外判。

客戶服務方面，當地要求加皇需繼續維持至少33間分行和相關自動櫃員機服務，並要求繼續在分行維持普通話和廣東話銀行服務。另外，當局要求亦包括為免除部分費用、為加拿大經濟房屋建設提供70億加元的融資等。