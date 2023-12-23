大型內銀降存息 大摩料紓息差壓力 分析：若明年經濟續放緩 人行或再降貸款息

明報記者 歐陽偉昉

多間大型銀行公布，1年期定期存款利率下調0.1厘，2年期下調0.2厘，3年和5年期下調0.25厘。在人行指導的利率自律機制下，預期其他中小銀行將會跟進，以免業內以利息競逐存款。大摩估計，是次存息下降可為銀行淨息差擴大0.2至0.3個百分點，惟需等待定存到期後才能實現，另外存息下調也會推動存戶資金轉至理財和貨幣市場產品，有助銀行減輕淨息差壓力並提高手續費收入。

上季淨息差降至1.73厘新低

內地銀行在今年6月和9月曾兩度下調存息，全年1年期定存存息累降0.2厘，2至5年期存息累降0.5至0.65厘，大摩指有助內銀抵消1年和5年LPR下調0.12厘和0.13厘的影響。不過今年來1年和5年LPR分別下降0.2厘和0.1厘，8月銀行亦下調現有按揭利率，大摩認為存息下調只能部分抵消銀行資產收益率下跌的影響，因此今輪存息下降不會為LPR下調帶來空間。

內地受新冠疫情打擊、房地產疲弱和疫後復蘇放緩影響，2021年第3季起多次減息，截至今年第3季商業銀行淨息差降至1.73厘的新低水平（見圖），低於官方考核標準的1.8厘水平。大摩認為，是次存息下調顯示當局希望在資產收益率下降時保護銀行淨息差，雖然未來內地仍有下調LPR的可能，但相信會同時下調存款利率，減少對淨息差負面影響， 銀行利潤和股息下跌風險或會低於其他行業。

券商料明年上半年降MLF利率

另外，中信証券報告則認為，9月下調存款利率和存款準備金率後，LPR並沒有變動，疊加今年減存息影響，5年期LPR下調可能性上升。不過，是次下調存息平均降低商業銀行存款成本的幅度有限，結合政府靈活適度、精準有效的貨幣政策基調，中信証券預期，明年上半年人行或下調中期借貸便利（MLF）利率，來引導LPR下調。