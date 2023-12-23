天津建設經緯天地通過上市聆訊

【明報專訊】兩新股天津建設發展及經緯天地控股通過上市聆訊。天津建設發展在天津市提供工程施工服務，光大國際為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文報告，2022年天津市有2547家建築企業，按2022年市政公用工程產生的收入計，公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第4，約佔市場份額0.2%。公司自2020年開始錄得盈利，2023年上半年期內溢利1862.1萬元，按年增加7倍。