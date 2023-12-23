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住建部：堅持房住不炒 重拳整治市場秩序

【明報專訊】中國住房和城鄉建設部（下稱住建部）於12月21日至22日召開全國住房城鄉建設工作會議，總結今年工作並提出明年重點任務。住建部長倪虹表示，明年要堅持「房住不炒」定位，建構房地產發展新模式，建立「人、房、地、錢」要素的新機制，並加速解決新市民、青年人、移工住宅等問題。

稱續保交樓 穩健處置房企風險

該會議提及，明年重點將聚焦住房和房地產、城鄉建設、建築業，以及基礎支撐等4個板塊。其中，倪虹指要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，優化房地產政策，繼續保交樓保民生保穩定工作，穩健處置房企風險，重拳整治房地產市場秩序；建構房地產發展新模式，建立「人、房、地、錢」要素的新機制，完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期制度，加速解決新市民、青年人、移工住宅問題，並在住宅領域創造新賽道。

富力再遭凍股權 共涉近5億

會議亦提到深化建築業供給面結構性改革，持續在工業化、數位化、綠化轉型方面為全社會提供高品質建築產品打造「中國建造」升級版。同時優化建築市場環境，強化市場監管，高品質進行清欠產業企業帳款工作。

另一方面，據內地傳媒引述天眼查App資料，近日富力地產（2777）新增兩則股權凍結信息，分別凍結股權數額1億元（人民幣，下同）及3.9億元，股權被執行的企業分別為深圳市富力房地產開發公司、廣州富力嘉盛置業發展公司，凍結期限均為3年。同時風險信息顯示，富力地產目前被執行總金額超過87億元。