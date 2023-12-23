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英GDP縮0.1%恐衰退 財相冀減息振經濟

【明報專訊】英國經濟陷衰退邊緣，第3季GDP終值出乎意料收縮，由按季持平，向下修訂至按季下滑0.1%，加上此前公布的10月GDP已按月跌0.3%，反映英國第四季開局較弱。倘英國第四季GDP再次收縮，英國將陷入技術性衰退。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）接受《金融時報》訪問時，罕有地對英倫銀行的利率政策發表評論，指英倫銀行減息可刺激增長，認為這將會是改變英國經濟情緒的關鍵時刻。

交易員押注明年5月減息

侯俊偉的言論，與英倫銀行一再強調減息言之尚早的表態大相逕庭，令英倫銀行明年減息的可能性提升。交易員押注，英倫銀行明年5月開始減息，明年底前利率將降至3.75厘，較目前利率水平下調1.5厘。當被問及到明年底的經濟狀况，侯俊偉向《金融時報》稱：「若堅持目前路線，就很可能降低通脹，讓英倫銀行可以決定開始降低利率。」 英國此前公布的11月通脹率按年升3.9%，較10月的4.6%升幅顯著回落。

儘管通脹降溫，英國經濟仍然疲軟，不僅第3季GDP倒退，次季GDP亦由按季增長0.2%，向下修訂至按季持平。 最新估計，英國目前的經濟規模，較2020年初新冠疫情爆發前增長1.4%，是七國集團（G7）中，復蘇步伐第二慢的國家，僅次於德國。凱投宏觀（Capital Economics）的英國經濟師Ashley Webb指出，英國經濟可能在第3季已進入溫和衰退，無論今年能否避過技術性衰退，預期明年全年增長持續低迷。

英11月零售額按月升1.3%

不過由於零售商提早開始「黑五」折扣，並加強減價力度，昨公布的英國11月零售銷售額按月升1.3%，與10月按月持平成強烈對比，是今年1月以來最大升幅，儘管截至11月的3個月內，零售銷售額仍低於疫情前水平。不過侯俊偉形容，英國經濟的中期前景，較經濟數據所顯示的樂觀得多，英鎊兌美元昨升穿1.27。

（綜合報道）

[國際金融]