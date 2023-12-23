紅海危機影響 海運費速升1至3倍

美國物流公司OL USA行政總裁Alan Baer表示，海運公司紛紛將貨船改道的額外成本轉嫁客戶，導致貨運報價急升。不過他質疑加幅並非完全由供求變化所驅動，有別於新冠疫情期間，運費面對供應鏈受阻而逐漸上漲，目前大量貨船突然改變航道，部分航線的運費報價急升1至3倍。根據物流公司Kuehne+Nagel的數據，截至周四，158艘貨船從紅海改道，其運載的貨櫃超過210萬個，涉及的貨物總值1050億美元。

由於貨輪會在航線中的多個港口停泊，以裝上或卸下貨櫃，因此世界各地的貨櫃都可能裝在同一艘貨輪上。由於改變航道會導致船期延誤，意味貨輪上所有貨物的託運商都將面臨貨運延誤。物流行業表示，對於滯留歐洲或中東的貨物，正考慮通過空運將部分產品運往目的地。部分美國託運商則評估由亞洲出發，跨越太平洋到美國西岸的路線，一切取決於運輸時間和成本。

IKEA：航運延誤或礙產品供應

宜家家居（IKEA）是受航運延誤影響的公司之一。該公司發言人稱，目前可以透露的是蘇伊士運河情况將導致延誤，並可能對某些宜家產品的供應造成限制，現正評估其他供應選項，以確保貨品供應。

（綜合報道）

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