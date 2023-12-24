花旗：美長債升幅巨存風險

美國上周五公布，11月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年升3.2%，跌至2021年中以來低位。據芝商所FedWatch工具顯示，債券期貨市場預期明年3月開始減息的機率升至88%，較一周前升18個百分點，至年底前約有七成機會減息1.5厘至1.75厘。美國10年期國債孳息率自周四的5個月低位略為反彈，微升0.47%至3.901厘，全周在前周急挫7.45%後，再跌0.41%。

安柏：市場過度憧憬明年減息幅度

花旗報告指，目前長期美債持倉處於過去統計最高2%的水平，交易員本月同時積極減少短期美債期貨持倉，該行警告長短債的債息曲線若更為傾斜，會為長期美債帶來風險。

對於長債價是否尚有上升空間，安柏環球首席投資總監雷志海表示，長債價對通脹預期敏感度較高，現時美國商品物價已經回落，最大通脹回落空間已經過去，美國作為成熟經濟體，服務業通脹佔比較高，但該部分較具黏性，另一主要佔比租金回落速度亦較慢，除非美國經濟出現危機，否則由現時3%回落至2%的央行目標仍要時間。他指出，市場現時按今年通脹回落速度來預計明年降幅，認為市場預期明年減息達1.5厘至1.75厘的幅度是過度進取。他認為雖然明年有減息空間，但10年以上的中長期債券已過度反映減息預期，不建議在現水平高追，但認為可以考慮較反映政策利率變動，6個月至2年的短期美債。