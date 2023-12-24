天晉IIIA期兩房 持貨4年蝕逾170萬沽

原業主累減124萬

劉氏續指，上述單位近日獲買家洽詢，議價後以838萬元易手，累積減價124萬元或約13%，折合實呎15,490元。原業主2019年2月以910萬元購入單位，持貨4年多，轉售帳面蝕72萬元或近8%，計算交易費用，實際蝕逾170萬元或19%。

第一城兩房388萬易手

有買家趁縮短額外印花稅年期至兩年後，提早鬆綁沽貨。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城最新錄兩房戶成交，單位為40座低層C室，實用面積304方呎，兩房戶，做價再度跌穿400萬元，以388萬元易手，折合實呎12,763元。黃氏透露，原業主2021年底以520萬元購入，持貨兩年即放售，帳面蝕約132萬元或25%，計算交易雜費後，實際蝕逾153萬元或近30%。

杏花邨3房710萬成交

另方面，有買家因美聯儲或明年減息，加快入市步伐。中原地產高級分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣杏花邨本月暫6宗成交，最新一宗成交為50座低層6室，實用面積643方呎，3房間隔，原業主早前以780萬元放售，獲外區換樓客垂青，議價後以710萬元易手，較叫價低70萬元或近9%，折合實呎11,042元。

據了解，買家見杏花邨呎價低水，3房戶呎價只需1.1萬元，單位設有露台，睇樓一次後便積極與業主議價。原業主2004年以255萬元買入單位，持貨19年，易手帳面獲利455萬元，單位升值逾1.8倍。

此外，美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，截至本月21日止，今年二手住宅註冊量共35,813宗，比起去年全年按年仍相差約3%，雖然如此，但500萬元或以下個案卻逆市上升超過三成，共15,097宗，較去年全年11,451宗上升約31.8%，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，主要是樓價下跌，令市場上的細價盤增加所致。