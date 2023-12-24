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航線受阻 埃及經濟雪上加霜

【明報專訊】紅海受阻，除了影響全球石油輸送及貿易外，另一個明顯的受害者當數埃及。蘇伊士運河對埃及的經濟貢獻不小，埃及政府亦在旁建蘇伊士運河經濟區，望佔全國經濟三分之一，惟以哈戰爭已拖累埃及旅遊業，加上本來埃及通脹已達三成之高，可見埃及應不樂見胡塞武裝阻塞紅海。

運河被埃及國有化

自第二次以阿戰爭後，英、法退出控制蘇伊士運河，運河成功被埃及國有化，歸屬國營的蘇伊士運河管理公司。蘇伊士運河管理局截至6月底全年業績報捷，收入錄94億美元，按年大增34.3%。埃及蘇伊士運河管理局主席拉比耶（Osama Rabie）表示，今次收入創新高，期內共有25,887艘船駛經蘇伊士運河，較上年度23,800艘按年增8.8%。

運河的收益固然豐厚，河邊的經濟區也不可忽略。2015年起，埃及政府於蘇伊士運河旁建經濟區達455平方公里。埃及時任投資部長Ashraf Salman揚言，區內經濟將佔全國經濟30%至35%。此外，埃及自2008年起與中國共建埃中·泰達蘇伊士經貿合作區，截至去年底，已有137間企業與區內落戶，實際投資金額逾16億美元。

疫情以來，埃及的兩大外匯來源旅遊業及能源業均受重創，現時埃及外匯短缺，通脹亦一直高企，今年11月通脹高達34.6%，加上近期以哈戰爭爆發，埃及旅遊業已再受打擊。蘇伊士運河及附近經濟區除了令埃及經濟受惠外，還有貿易可帶來大量外匯，紓緩外匯短缺，現時紅海受阻，對埃及經濟可謂雪上加霜。

[企業地球村]