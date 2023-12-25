新股趕尾班車 本周隨時7股齊招

事實上，去年最後一星期就曾出現10新股同時招股的情况，不過基於市况偏淡，最終新股招股數目仍難以確定。有如本月初富景中國控股（2497）便因市况，決定推延招股。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，不排除有新股像富景中國控股一樣因市况而決定推延招股，但相信大部分通過聆訊的公司會於2024前開始招股。同時，他指由於時間緊迫，再有新股通過港交所上市聆訊的機會較少。第一上海首席策略師葉尚志亦認為，本周7股齊招極有可能發生，因為若再推遲招股時間，則這些通過上市聆訊的公司需要提供新的財務資料給港交所。

愛維艾夫醫院申港上市

另外，上周五內地一站式輔助生殖技術（ART）及輔助服務提供商愛維艾夫醫院管理集團亦遞表申請來港上市，中信證券為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，去年愛維艾夫旗下4家特許醫院，在內地民營ART服務提供商中排名第4位。公司指是次融資將主要用於拓展經營能力及增加服務質量，包括旗下醫院的擴張、翻新及裝修；設備、信息管理系統升級；優化獲客途徑及提高品牌知名度等。

業績方面，愛維艾夫自2020年起已經實現盈利。今年上半年錄溢利3388.3萬元人民幣，按年增加1.48倍。同時，公司截至今年首10個月收入及淨溢利均錄得按年上升。