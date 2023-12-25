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蔚來：2035全球十大車企 中國有望佔半

標籤：經濟

【明報專訊】蔚來汽車（9866）主席兼首席執行官李斌預期，至2035年全球十大車企，中國品牌有望佔5家。

內媒報道李斌昨日出席西安媒體交流會時表示，從全球汽車市場看，內地車企都是「新勢力」，是過去一二十年成長起來。

行政旗艦車ET9預售價80萬

他預測行業競爭在2025年開始進入「決賽圈」，目前蔚來發展高於行業發展增速，高於智能電動車高端市場增速。他又指會繼續推出其他品牌，因智能電動車對不同價格品牌之間較多共享，如智能駕駛等，高端品牌技術創新能推至大眾市場，成本反而更便宜。

就早前阿布扎比投資機構再增持蔚來至20%股權，李斌指投資正反映海外投資者對內地電動汽車產業的認可。

另外，蔚來日前發布行政旗艦級車型ET9，預售價格80萬元（人民幣，下同），估計將於2015年第1季交付。80萬元的預售價水平，較特斯拉（美：TLSA）的Model S更高，後者於內地市場的起售價為69.89萬元。ET9將配備蔚來自主研發的5納米製程晶片和大圓柱電池，還兼容了900V高壓架構，可實現充電5分鐘續航255公里。蔚來還同時展示了其最新一代的Nio Power換電站，最快可在3分鐘內完成換電，公司亦發布640kW全液冷超快充電樁，連同換電站於明年4月開始全面部署。李斌指出，明年全年蔚來將於內地新增1000座換電站及兩萬根充電樁。