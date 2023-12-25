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樓繼偉：內地降準減息空間仍大

標籤：經濟

【明報專訊】中國財政部原部長樓繼偉稱，按照目前財政政策「適度加力」要求，明年赤字率最好維持3.8%左右，並指貨幣政策仍有較大降準減息空間。

赤字率3.8%可助財策適度加力

樓繼偉上周末出席「中國財富管理50人論壇2023」時表示，早前中央經濟工作會議提出，積極的財政政策要「適度加力、提質增效」；而財政部在今年第4季增發國債1萬億元人民幣，預計今年赤字率由3%提高到3.8%左右。按照「適度加力」要求，明年赤字率最好維持在3.8%左右。樓又認為，重點在於增加一般性支出，不必要大增公共投資，因當前基礎設施已比較完善，再大規模增加公共投資對經濟的拉動力已逐漸下降。

樓又稱，內房市場現已趨於穩定，但不能指望再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常 「三高」狀態。他指各部們、各地方採取的房產政策，還需要堅持並不斷優化，重點在於不發生重大風險和改善市場需求。

他又指出，當人口不再區分為城鎮戶籍和鄉村戶籍， 就可相互轉換，城鎮農村轉移人口能獲得同等的公共服務及進入市場權利，就會安心在城鎮買房，以此推算，消費需求將可提升近三成。同時，農村大量住宅基地和自建房可自由轉讓， 土地和房產將得到有效利用，進城農民獲得初始安家的資產，可復墾的農地會增加，這也有利糧食安全。