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徐風：一紙草案推冧網遊股 港股短期料難扭劣勢

【明報專訊】上周五冬至日，理應着緊家庭團圓，少理股市江湖之事。不過，中央繼續忙於治國，國家新聞出版署以「加強網絡遊戲管理，規範網絡遊戲行業秩序，保護用戶合法權益，保障未成年人身心健康，促進網絡遊戲行業健康有序發展」為由，發布《網絡遊戲管理辦法》草案徵求意見，卻為整個網絡及手機遊戲板塊帶來凶兆。

該草案較受市場注目的地方，主要有3點，包括「網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵」、「出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為」，以及「所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示」，意味遊戲營運商，不可以利用誘導性獎勵的方式，吸引玩家持續充值，以及必須要設置充值限額，並須對連續充值的玩家作出提示，以避免玩家被一時勝負衝昏頭腦，導致盲目消費。

熊市又現洗倉式下跌

這些政策似乎是保護玩家，但對遊戲營運商而言，則有機會嚴重影響其收入來源。除了無法利用首抽、連續充值優惠等方式吸引用戶花費，更重要的是，法例中僅指明須設置用戶充值限額，但未有具體透露該限額的數值，意味署方在審查時有更大的彈性，若設置過緊，則會嚴重影響其收入。對遊戲營運商而言，收入下降，在日益上升的宣傳及廣告成本下，可以投放的資源也被迫減少。結果，可能一款具潛力的新遊戲，也會因收入不足，沒有成本效益而「夭折」。

「股王」騰訊受累跌12%

對投資者來說，見到這一新草案，自然會聯想到內地的遊戲股收入必然會出現下降，在熊市之下又出現「洗倉式」下跌。恒指成分股中，以遊戲業務佔比最大，兼集中在國內營運遊戲的網易（9999）跌幅最顯著，單日急跌超過24%，而「股王」騰訊（700）同樣受累，跌超過12%兼見今年新低收市。兩大科網企業急跌，連帶同一板塊都受到牽連：沒有遊戲業務的美團（3690）跌近4%；只有小量遊戲業務的阿里巴巴（9988）跌2%。

不在恒指成分股內的內地遊戲公司，跌幅也相當顯著：金山軟件（3888）跌近7%，網龍（777）跌近14%，業務集中在海外的IGG（799）同樣受累，跌超過7%收市。至於營運遊戲發布平台TapTap的心動公司，更急跌超過19%。可見一紙仍未立法的草案，對遊戲板塊影響深遠。

擬博「1月效應」好友料卻步

事實上，草案除了對遊戲充值設置限制外，對強制對戰、遊戲充值及記錄、遊戲道具出現概率、甚至遊戲直播不得出現高額打賞、不得向未成年人提供陪練服務等，影響更會進一步延伸至直播及電競行業，這些公司在電競直播及打賞抽佣的收入也有機會受到影響。結果，與電競及直播相關的企業同樣受災，嗶哩嗶哩（9626）跌近一成，快手（1024）則跌超過7%。

投資者期待政府打救經濟，結果一紙草案卻令整個遊戲市場當災，難免令有意博「1月效應」入市的樂觀者卻步，港股短期內似乎也難以扭轉劣勢。

[徐風 隨風投資]