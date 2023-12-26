呂麗君撻大訂3房戶 周五起招標

【明報專訊】近期屢錄撻訂的黃竹坑港島南岸1期晉環，其中由富商「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖），2021年中以約1.4億元購入的4伙，有兩伙早前已撻大訂，當中原以3518.8萬元購入的第1B座41樓A室3房戶，日前撻大訂取消交易，料呂氏遭沒收10%訂金涉近352萬元後，發展商路勁（1098）上載新銷售安排，本月29日（周五）起重新招標發售，截標日期為明年2月29日。
晉環12月迄今暫錄約10宗撻大訂，涉總成交價逾2.4億元，其中成為市場近日焦點的實用919方呎、屬3房設計的第1B座41樓A室，原由呂麗君於2021年5月以3518.8萬元購入，但冬至當天（12月22日）撻大訂，按當時選用的付款方法計，料呂麗君遭殺訂10%、涉近352萬元。連同她本月中撻大訂的另一伙3房戶，估計共遭殺訂約702萬元。
綜合市場資訊，12月至今整體一手成交約1300宗，其中泛海（0129）旗下樓花期長約1年半、近日變相減價逾一成的元朗洪水橋滙都，據成交紀錄冊顯示，新近以744.83萬元，售出第3座5樓B07室，實用498方呎兩房間隔，實呎14,956元。
二手方面，中原分行經理李俊龍稱，將軍澳居屋欣明苑B座低層6室，實用401方呎兩房戶，原業主於綠表市場250萬元放售，減價10萬元或4%後，以240萬元售出（未補地價），實呎5985元；原業主於1990年以27.89萬元購入（未補地價），持貨33年，帳面賺逾212萬元或7.6倍。
至於租務成交，中原分行經理霍栢雄表示，大埔白石角半新盤雲匯2期第10座高層A3室，實用564方呎3房戶、望內園，以2.5萬元租出，實用呎租44元，新租客為一對夫婦；業主2018年以1131萬元一手購入，享2.7厘租金回報率。