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港證券生意難做 3年逾百券商停業 結好裁減經紀 業界：傳統經營模式困難

標籤：經濟

【明報專訊】港股疲軟，成交淡靜，本地券商經營環境持續困難。近期已有多家券商宣布收縮或終止業務。繼去年有47家本地證券商停止營業，打破歷年紀錄後，今年情况亦不遑多讓，年初至今，共有32家券商停止營業。業界指出，過去3年，已有逾100家券商停止營業，持牌經紀行數目減至555家，反映傳統經營模式困難。港股今年首11個月日均成交僅1056億元，按年下跌逾一成半。踏入12月份，已有多家券商宣布收縮或終止服務。

年初至今32證券行結業

結好證券上周內部通告指出，傳統經紀的佣金收入出現斷崖式下跌，故會縮減經紀業務成本，並分階段裁減經紀，大眾証券亦於12月初向客戶通知，交易系統已於10月底停止運作，並把原定於11月1日終止提供交易服務，延長至12月底，公司屆時會同步終止及結清客戶的交易帳戶。根據港交所參與者通告，本月亦接獲兩家券商停止營業的通知，累計年初至今共有32家。而去年全年就有47家。今年11月，代表中小經紀的C組，市佔率只有4.31%。

證監會數據顯示，截至今年9月，雖然整體持牌中介總數仍企於逾4.8萬近高峰（見圖），但持1號牌（證券交易）的持牌代表數目有27,350名，較去年底的27,827名，減少477名，減幅約1.7%。至於屬聯交所參與者的持牌法團數目，就連續4年下跌，截至9月有555家，較去年底577家，再減22家。

金融服務界立法會議員李惟宏表示，過去3年，已有超過100間券商停止營業，反映傳統經營模式困難。而且外圍因素亦令經營百上加斤。他預期明年上半年本地券商經營環境仍然充滿挑戰。他認為，本地券商需要升級轉型，發掘新機遇，不能依賴單一產品，例如拓展ETF、期貨及商品等。在低迷環境下，中小券商若不能獨力支撐，可以考慮收購合併，會有更多協同效應。同時亦希望政府拓展其他市場，如中東、東盟等。

證券協會冀政府援助

證券業協會主席高鵑表示，本地券商結業潮不會突然好轉，不惡化已算是好，她對前景比較審慎。除大市低迷外，監管成本亦不斷上升，佣金又無法上升。券商都是投資者，生意若無利可圖，選擇退出很易理解。

她指出，目前證券行的人工及成本上漲，如果公司的運作不能做到自動化，減輕人手，經營情况很難有改善。而且有關反洗錢、認識你的客戶（KYC）及網絡保安等系統成本高，認為C組經紀有數百間，如系統方面可以集合一起進行，可望善用資源，並期望政府可以在資金方面伸出援手。

有業界就認為，今波結業潮是歷來最嚴重，因為以往就算情况再差，亦不會如今次般長達3年之久。直言行業生態已改變，客戶由電話變手機落盤，由高佣變零佣，客戶行為改變後不會「走回頭」。傳統客戶本身已買少見少，加上行業競爭大，客戶本身也有轉型，所以一旦股市回暖，客戶都未必會在經紀行買賣，經紀必須要提供更多增值服務才能留住客戶。

明報記者