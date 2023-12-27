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紐約梅隆看好美國市政債 違約率偏低 明年債價料受惠減息

【明報專訊】美國聯儲局很大機會於2024年減息，市場憧憬將支持明年債價做好。「紐約梅隆美國市政基建債券投資基金」基金經理Jeffrey Burger指出，目前美國市政債券（US municipal bond）孳息吸引，違約率偏低，明年債價更有望受惠於減息，料可續吸引環球資金流入，特別看好與機場、交通、專上教育、水務及醫院相關的市政債。

美國或於明年展開減息周期，減息向來利好債價表現。Jeffrey Burger預期，聯儲局於明年中開始減息，意味明年存款利率將回落，美國10年期國債孳息將向下，利好債券價格表現，估計明年年末美國10年期國債孳息約處於4厘水平，認為目前是投資債市的良機，由於明年美國經濟仍有機會以緩慢速度增長，甚至或會出現輕微衰退，相對於美國企業債，違約風險較低的債券選擇，除美國國債外，還可留意美國市政債券。

孳息吸引 環球資金追捧

美國市政債券，又稱市政債，是由美國各州、城市或地方政府機構發行的債券。

若按市政債的償債來源分類，主要可分為兩類，一類為以稅收作為償債來源的一般責任債券（general obligation bond），以及來自地方特定基建項目的日常收入，如收費道路、機場或港口等，作為償債來源之收入債券（revenue bond）。是次加息周期不僅推高美國國債孳息，今年11月不少美國市政債孳息也可達5厘水平，最近市場憧憬美國明年減息，美國市政債孳息亦如美國國債般出現調整，但債價上升令總回報向好，以S&P Municipal Bond指數為例，按總回報計，該指數由12月初至12月22日其間升幅約為2.13%，截至12月22日一年則累升5.47%。

Burger表示，近年愈來愈多美國以外資金基於相對高息及安全度，而流入美國市政債券市場，由於市政債主要由地方政府發行，大部分地方稅收相對穩定，可發債的地方基建一般能提供穩定收入，令美國市政債歷來的違約率非常低，加上不遜於美國國債的孳息率，成為不少環球投資者分散投資的選擇之一。

參考穆迪的數據，投資級別環球企業債在1970年至2020年間的違約率約2.24%，同期投資級別市政債的違約率僅0.1%；若以最高級別債券比較，期內Aaa級環球企業債的違約率雖已低至0.35%，同級別市政債的違約率更低至0%。

大部分市政債獲A級以上評級

近期市場對美國聯邦政府龐大債務感憂慮，先有惠譽於今年8月下調美國主權信用評級，至上月穆迪則調低美國主權信用評級展望。Burger指出，由於美國地方與聯邦政府財政是分開的，因此地方政府財政並不受聯邦政府債務影響，部分地方政府的財務狀况甚至可較聯邦政府為佳，如目前便約有13個州政府的信用評級高於聯邦政府，以致最近美國主權信用評級遭調低，對美國市政債評級的影響不大。

事實上，鑑於市政債過去的違約率甚低，市場上大部分市政債評級處於A級以上，環球企業債則相對較多屬Baa級別，反映市政債的債券質素普遍偏高。

Burger補充，市政債的另一吸引之處在於既可投資於基建，同時具流動性。

據了解，截至2021年6月底止，美國市政債市場的發行人逾5萬名，市場規模達4萬億美元，為全美基建維修及發展提供約80%資本，項目遍及機場、鐵路、水利、能源管道、電網，甚至學校及醫院等。

各類市政債中，Burger相對看好收入債券（revenue bond），當中較看好與機場、交通、專上學院、水務及醫院等項目相關的收入債券，看好機場及交通是基於疫後美國人旅遊意欲強勁，並未受經濟增長放緩影響；專上學院及大學可受惠疫後留學生回升；看好水務及醫院，則基於此類項目不受經濟周期影響；相對看淡一般責任債券，並提醒儘管現時美國通脹已現下行趨勢，惟通脹問題仍未完全解決，尤其是美國消費數據依然強勁下，明年投資債券仍要慎防通脹回升風險。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]