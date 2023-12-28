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網遊股急彈 恒指最多升逾300點 摩通：網遊股「跌過籠」 可趁低吸

標籤：經濟

【明報專訊】內地為加強監管網絡遊戲行業政策降溫，遊戲等科網股反彈，帶動港股在聖誕節假期後明顯回升。恒生指數昨天高開221點，其後升幅逐步擴大，尾市曾升333點，收市升284點，升幅1.7%，報16,624點，是超過一星期高位，重上10天、20天線，大市成交992億元。恒生科技指數亦反彈逾2.5%。

明報記者

遊戲股上周五受國家新聞處發布《網絡遊戲管理辦法》草案，要求網遊公司限制過度使用及高額消費，以及不得設置強制對戰，累及一眾遊戲股急跌。上周末國家新聞出版署負責人強調，會聽取企業、用戶的意見，進一步修改完善管理辦法。

再至周日公布批准105款國產遊戲版號，被業界形容釋出積極支持網絡遊戲發展的立場，帶動相關股份昨日反彈，網易（9999）曾回升14%以上，升幅是逾1年半以來最大，收市升近12%，是表現最好藍籌；騰訊（0700）曾升6.2%，升幅是5個月以來最大，收市升4%；兩者成交分別達45億和184億元。

網易飈12％ 騰訊升4%

多家大行都為遊戲股「護航」，摩根大通相信，當局是想控制非理性和不小心在遊戲內花錢，並非限制整體消費，估計對網易和騰訊財務影響輕微，股價上周五是過度下跌，建議投資者低吸網易。

摩根士丹利相信，對行業收入實際影響少於5%，因為更多遊戲獲批版號可以帶動增長，大型遊戲公司應已遵守指引。

高盛相信經過業界回應，最終法規或有變。

細價股遭「洗倉」

夢東方奇士達宏強瀉90％

其他股份方面，航運商馬士基恢復紅海航線，擔心運費上升的憧憬落空，航運股普遍回吐，東方海外（0316）跌3%，是表現最差藍籌，中遠海控（1919）亦跌近3%。

部分細價股則遭「洗倉」，例如夢東方（0593）、奇士達（6918）、宏強控股（8262）都急瀉90%左右，當中宏強中途停牌。

港股通及滬深股通都轉為淨流入，分別有12.4億和56.7億元人民幣。其中「北水」淨買入騰訊近2.7億元、南方恒生科技（3033）亦有5.6億元，中移動（0941）獲7.7億元資金流入。

分析：近年底假期多 市場缺焦點

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，臨近年底假期較多，短期市場缺乏焦點，預計恒指在16,000至17,000點之間上落，直至元旦之後才較明朗，屆時要留意內地公布通脹等一系列經濟數據，以及有否財政或貨幣政策推出支持經濟。