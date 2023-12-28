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速騰聚創跨年招股 每手4343元入場

標籤：新股

【明報專訊】內地激光雷達及感知解決方案公司速騰聚創（2498），昨天趕及年底前開始招股，招股日期橫跨「兩年」，明年1月2日中午截止認購，計劃1月5日掛牌，有機會成為明年首隻上市新股。

速騰聚創發行近2291萬股，招股價43元，每手入場費約4343元，集資近10億元，當中45%預計用於研發，20%用於提升製造、測試和驗證能力，20%加強銷售和營銷。公司引入深圳市南山區政府轄下、南山戰略新興產業投資為基礎投資者，認購於1億美元股份，已佔發售股份的79%。現有股東包括有阿里巴巴（9988）旗下速遞公司菜鳥，上市前持股約11%，小米（1810）、中移動（0941）、吉利、復星等都有持股。創辦人邱純鑫、朱曉蕊、劉樂天，合共持股逾22.7%。

速騰聚創的智能激光雷達系統，主要應用於汽車業及機械人等，客戶包括吉利、長城汽車（2333）等，雖然收入持續增長，但截至今年上半年，3年半累積虧損逾47.3億人民幣。

貝克微今掛牌 暗盤價「潛水」

至於內地半導體晶圓供應商貝克微（2149）今日掛牌，昨天暗盤「潛水」，在富途平台較定價27.47元低5.5%，收報25.95元，不計手續費，每手100股帳面蝕152元，在輝立就低4.1%。貝克微發售1500萬股，公開發售部分獲0.34倍超額認購，一手中籤率100%，以下限每股27.47元定價，集資4.12億元，上市前股東包括比亞迪（1211）

明報記者

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