新世界伙潤地拓北都住宅1800伙

是次雙方合作，在中央人民政府駐港聯絡辦公室秘書長王松苗、華潤（集團）董事長王祥明、新世界行政總裁鄭志剛、華潤置地主席李欣及新世界執行董事馬紹祥見證下，由華潤置地副總裁常穎及新世界執行董事薛南海簽署。新世界昨日股價收報12元，升1.87%；華潤置地收報26.7元，升0.19%。

預計項目明年動工

鄭志剛表示，他們在北都區擁有約1500萬方呎農地，今次與華潤置地攜手合作建構全港首個北部都會區項目，讓他們擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展。李欣指出，雙方於去年10月簽訂戰略合作協議，超前佈局，隨着港府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，他們取得重要進展，成功推動元朗項目落地。

根據政府規劃，在北都區內的高端專業服務和物流樞紐，會於現有元朗新市鎮南面擴展部分發展成新發展區，涵蓋唐人新村、山下村及鄰近大棠，將分三期發展，並擬建3.29萬個單位。現時新世界在元朗南附近，則在唐人新村擁有三期、四期及山頭，和龍田村五期等5個地段約121..08萬方呎土地，可建樓面約425.07萬方呎。據稱，項目一旦落實發展，按現行機制，補地價過程很快，明年動工時，便可盡快啟動前期工作。

銀河聯昌鄭懷武認為，新世界今次與潤地合作發展北都區是好事，因新世界自身財務壓力較其他發展商大，若再公開買地相信都會引來投資者憂慮。今次改為引入潤地合作，料將出售部分權益予潤地，由潤地「夾錢」開發項目。

新世界過往數十年在新界收地，成本低至每平方呎數百元，變相能套現一筆。他估計今次潤地參與項目或至少取得逾三成，甚至可能五成股權。潤地相較其他央企、國企在港發展規模較細，相信是次趁機合作進入本港中小型住宅市場。