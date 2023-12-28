moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地上月規模以上工業企業利潤增三成

【明報專訊】國家統計局公布，11月規模以上工業企業利潤按年增長29.5%，遠高於10月的2.7%，連續4個月上升，今年首11個月按年跌幅較首10個月收窄3.4個百分點至4.4%，延續自3月以來逐步收窄。統計局工業司統計師于衛寧指出，11月表現反映隨着宏觀政策效應顯現，國內需求逐步恢復，不過亦有分析認為，利潤上升也受惠於低基數效應，以及當月股票和人民幣匯率上升利好投資收益。

分析：企業盈利受惠股匯上升

11月利潤按年增速創2021年5月以來新高，不過內企盈利在疫情防控期間受影響，當局去年3月、以及7月後暫停公布單月數據，至今年才再度公布。

于衛寧表示，11月工業生產加快回升，工業企業效益持續改善，當月利潤加快回升也有因為投資收益相對集中入帳。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，11月企業盈利亦受惠股匯上升，估計投資回報和基數效應，約貢獻一半整體企業利潤增長。

總結首11個月，規模以上工業企業營業收入按年上升1%，增速較首10個月增0.7個百分點。

營業成本按年增1.1%，較首10個月多0.5個百分點。利潤率為5.82%，按年降0.32個百分點，按月升0.15個百分點。首11個月製造業利潤按年下降4.7%，較首10個月跌幅收窄3.8個百分點。

彭博：內地通縮加劇 企業盈利續受壓

彭博經濟研究認為，11月工業生產回升，帶動企業利潤意外大幅成長，但認為較多由於去年同期因新冠疫情影響盈利表現，而非工業領域狀况好轉。11月內地通縮0.5%，彭博指出，11月通縮加劇是由於需求疲弱，情况會繼續，主要貿易伙伴經濟放緩或為內地經濟帶來更大壓力。隨着明年首季基數效應消退，內需和外需不振，加上通脹疲弱，預期企業盈利面臨的壓力會更明顯。