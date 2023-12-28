余偉文：倘穩定幣乏監管或威脅金融體系

港制度須合本地及國際標準

從持有者角度，余偉文認為，若穩定幣發行人未能保持充足儲備資產維持其穩定價值，或未能在合理的時間內按面值贖回穩定幣，除了會令持有者蒙受金錢上的損失，亦會影響他們日常支付需求，因而擾亂經濟活動。同時，穩定幣發行人為滿足贖回要求，有可能需要在金融市場拋售儲備資產以換取現金、亦會對金融穩定造成衝擊。

有鑑於穩定幣所帶來的潛在風險，余偉文指出，國際組織包括二十國集團（G20）轄下的金融穩定理事會，已明確要求各地應對加密資產相關活動，包括穩定幣發行實施監管，香港亦須建立一套既切合本地情况，並依循國際標準與慣例的監管制度，確保穩定幣名副其實。

穩定幣為一種參考其他資產如法定貨幣，以維持穩定價值的虛擬資產，持有者在區塊鏈擁有穩定價值的代幣，有助減少市場碎片化、促進整體交易效率。除了在區塊鏈交易，市場亦在研究於實體經濟，作為交易媒介應用，例如在交易成本較高的跨境交易，和作為可編程貨幣，配合智能合約於複雜交易使用。

昨日公布的諮詢提出法幣穩定幣發行人須向當局申請牌照，並符合資本水平等要求。余偉文稱當局須緊貼市場最新發展，建立既能保障金融穩定，又不會窒礙創新的監管制度，當局會考慮諮詢所得意見，訂立制度時繼續與不同持份者溝通，並留意市場發展和國際討論。