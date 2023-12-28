OneDegree：穩定幣助主流投資者進虛幣生態圈

郭彥麟稱，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。

稱過去數月接逾百團隊表興趣

郭彥麟續稱，在使用案例大增及主流市場接受受監管的穩定幣的情况下，相信VASP、託管及資產管理公司將會錄得更大的交易量以及資金流，因此認為溫錢包（warm wallet）及熱錢包（hot wallet）投資者保障範圍上限應有所提升。

郭彥麟表示，公司旗下虛擬資產保險供應商OneInfinity，一直就穩定幣發行商的虧損情景進行研究，將向市場提供追蹤及緩解風險的解決方案，建立安全的Web3生態圈。

ZA Bank：歡迎當局推相關沙盒

ZA Bank行政總裁姚文松表示，歡迎金管局推出相關沙盒安排，措施有助當局收集業界意見，相信虛擬資產將成為未來投資重要的資產類別之一。