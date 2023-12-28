中證監：嚴打違「限售股不得融券」等行為

個別券商關聯方核查不夠深入

就近日有媒體報道券商落地「限售股不得融券」新規，各家券商對客戶約束的情况不一，中證監有關部門負責人就融券新規落實情况答記者問，指新規發布後，整體來看，多數證券公司在落實新規要求上基本到位，但現場檢查也發現個別證券公司存在關聯方核查不夠深入等問題。

故下一步會全面強化穿透式監管，一方面壓實證券公司的責任，督促證券公司按照「看不清、不展業」的要求，加強對客戶交易行為和交易目的的穿透式管理，嚴禁參與違規或為違規提供便利，切實提高業務水平；同時對通過多層嵌套、合謀交易、串聯套利等方式違反「限售股不得融券」等要求的行為從嚴打擊。

今年10月14日，滬深北交易所發布《關於優化融券交易和轉融通證券出借交易相關安排的通知》，明確投資者持有上市公司限售股份、戰略配售股份，以及持有以大宗交易方式受讓的大股東、或者特定股東減持股份等有轉讓限制的股份的，在限制期內，投資者及其關聯方不得融券賣出該上市公司股票。