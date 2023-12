MicroStrategy股價今年升逾3倍 持17.5萬個比特幣 受惠幣價急升

美股三大指數早段窄幅上落,MicroStrategy高見626.98美元,創52周高位。有別於依賴收入增長來推動股價上漲的科技企業,MicroStrategy雖擁有軟件業務,但市值主要來自比特幣。該公司自2020年中購入比特幣,當時其資產負債表上的現金和短期投資約值5.3億美元,由於當時利率較低,該公司於是決定投資比特幣提升回報。截至上周五,該公司已累積174,530個比特幣,總值76.5億美元,相當於該公司約85億美元市值九成。

憧憬現貨ETF獲批 刺激幣價

由於MicroStrategy的主要價值來自其持有的比特幣,部分不想直接購買比特幣的投資者,因此選擇透過持有該股來押注比特幣。不過每當比特幣價格起跌,MicroStrategy的股價也隨之波動。比特幣去年大跌64%,MicroStrategy股價也暴跌74%。即使比特幣價格今年大幅上漲,該股股價仍低於2021年峰值。

除了比特幣現貨ETF可望獲批的因素,美聯儲即將減息也刺激了比特幣的買氣。不過市場憂慮當SEC稍後正式公布比特幣現貨ETF獲批後,比特幣會有回吐。由於投資者往往在傳言時買入,在證實時賣出(buy the rumor and sell the news),部分投資者可能會在現貨ETF實際獲批後獲利平倉,畢竟暫未知投資者對新產品的興趣。比特幣價格昨在4.2萬美元左右徘徊,略低於本月初的4.4萬美元高位。

被稱為「數碼黃金」的比特幣大幅攀升之際,金價今年以來也升13%,現貨金漲至每盎司2,070美元。隨着交易商押注美聯儲將於明年3月開始減息,美匯回落,支持金價向上。

減息預期也推動美股上漲,標普500指數預計全年升幅可達25%。不過值得注意的是,今年美股升幅主要來自被稱為美股「七巨頭」(Magnificent 7)的科技股。受AI投資熱推動,蘋果(美:AAPL)、微軟(美:MSFT)、Alphabet(美:GOOG)、Tesla(美:TSLA)、Nvidia、亞馬遜(美:AMZN)和Meta,今年為標指貢獻了六成升幅。

紅海航線恢復 油價微跌

受紅海局勢影響,國際油價周二升逾2%,但隨着部分大型船公司恢復紅海航線,國際油價周三午夜前輕微回落。除了地緣政治形勢影響油價,部分分析師預期,美聯儲明年減息為市場降低借貸成本,有助促進經濟和原油需求,有望為油價帶來支持作用。

(綜合報道)

[國際金融]