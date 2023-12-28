太空廚房領先企業落戶科學園 為香港創科注入新動力 九陽股份投資兩億美金 研發智慧城市技術及培育專才

擁有逾萬項專利技術 產品國內市場佔第一

九陽成立於1994年，是一家國家級創新企業，專注於研發、生產和銷售綠色智能小家電產品。作為中國綠色智能健康廚房電器領先企業，九陽擁有成熟的產業鏈生態資源、強大的全球研發實力以及高效的營銷渠道和市場，擁有超過11,000項專利技術，旗下多款產品位居國際前列、全國市佔有率第一。

從發明世界第一台豆漿機到研製中國空間站「太空廚房」，九陽致力於為社會大眾提供高質量的產品和服務。是次，九陽投資2億美元在香港科學園建立創新研發中心，將推動生命健康、數字智能化和先進製造等領域的研發工作，包括智慧集成、人工智能物聯網技術研發和人才培育，結合全球智慧力量和數字交匯資源，與科技園公司攜手共建產學研協同創新體系，推動香港智慧城市和新型工業化建設。

發展智能化生產線 加速國際化進程

香港科學園匯聚不同領域的企業、研究機構和學術界的專業人才，創造多元化和開放的生態圈，加強企業產品研發及技術創新，提高企業的競爭力和創新能力。JS環球生活執行董事、九陽股份副董事長韓潤表示，香港擁有優秀的教育體系和國際化的環境，在招募理工科人才及引進國際高端人才具有優勢。「智慧家電產業對高端人才需求量非常大，目前九陽股份擁有逾900位研發人員，僅能滿足國內市場的需求。為進一步拓展國際市場，將在香港引進具備國際化思維的綜合性高端人才，建立優秀高端的創科團隊。」

談到落戶香港科學園後的目標，韓潤强調，香港具有得天獨厚的地理優勢，有助海外企業開拓國內市場，以及國內企業走向國際市場。而九陽將香港作為落戶首選地，相信香港科學園能夠滿足九陽的企業需求。「首要任務是發展智能化生產線和培養儲備人才，希望在三年內能夠建立完善的研發中心，以滿足全球消費者的研發需求。其次，計劃將兩億美元集中投放於智能化生產線專案，引進高端的國際研發設備，發展掃地機器人、吸塵器、地面清潔設備等生活化的家電設備。」

重視創科研發工作 推動太空科技發展

憑藉科技創新方面的突破和實力，九陽在智能家電領域取得了顯著成就，不僅為市民的日常生活帶來便利，也在太空科技領域發揮了重要作用。2021年，九陽研製的中國太空站「太空廚房」成功進入中國空間站，該太空廚房配備飲水分配器、熱風加熱裝置、太空豆漿以及航太智能APP等設備，不但為航天員在長期在軌生活中提供基本生活保障，更有高品質和營養補給的飲食選擇。2022年，九陽研製的太空吸塵器也進入空間站，為太空人提供健康潔淨的生活和工作環境。

韓潤續稱，太空科技迭代更新，冀透過創新和改進，為航天員提供更好的生活條件和工作環境，為太空探索事業做出更大的貢獻。「歷經長達10年的研發，2021年九陽將廚房設備送入太空。但由於太空環境的特殊性，產品需要不斷地更新和改進，每次更新投入期至少需要三年的時間，耗費大量的人力成本、時間、技術和設備等。此次在香港科學園設立研發中心，希望透過多方資源和人才培育，繼續投入大量資源和努力，推動太空科技的發展。」

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，山東省是一個工業大省，未來科技園公司將繼續加強與山東省在創科方面的合作，幫助海外企業拓展在内地的業務版圖，不斷開創魯港合作新局面。「智能家電的發展非常重要，在山東省政府的支持下，經過半年的時間，九陽股份成功落戶於香港科學園，商討和落戶細節等過程非常順利。此外，位於香港科技園的InnoHK設有多個針對產品安全性和可靠性的檢驗中心。相信在此生態圈中，九陽將能夠享受到便利的資源和多元化的合作平台。」

資料由科技園提供