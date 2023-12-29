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在岸人幣升穿7.1關 恒指重上萬七 分析：南水淨買入A股債券 提振人幣需求

【明報專訊】臨近年底，內地企業有結算外匯轉為人民幣的季節需求，加上在明年美國減息的預期下，有外資開始流入內地股匯市場，昨日人民幣一度升穿7.1水平，接近月中時創下的半年新高，升幅大於美匯指數的跌幅。有經濟師指出，本輪人民幣上升主要因為美元下跌，美匯指數跌至100水平後料將整固，因此再推升人民幣的力度料有限，預期明年首季人民幣會企穩在7.1水平。

明報記者 歐陽偉昉

人民銀行早上公布人民幣中間價報7.0974，較周三上升28點子（1元等於1萬點子），美匯指數隔晚跌穿101點，推升在岸人民幣高開約200點子後持續走強，最高曾升見7.0983（見圖1），接近本月15日美國議息後的半年高位7.0972。截至晚上9時半，在岸人民幣報7.1026，上升379點子或0.53%，離岸價更升達0.64%或460點子，報7.1061，升幅均大於美匯指數的0.1%跌幅。

境外機構連續3個月增持境內債

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，每年底至春節前，企業會將持有外匯結售兌回人民幣，向國內的供應商付款和做會計結算，造成季節需求。近期資金流向亦有利人民幣，內地股市表現好轉，昨日外資通過北向通淨買入A股135.58億元人民幣，創7月底以來新高（見圖2），市場預期美國明年3月開始減息，有外資流入境內債市。人行早前公布，11月境外機構增持中國境內債券2500億元人民幣至3.49萬億元人民幣，連續第三個月增持。

分析：美元整固 人幣再升動力減

雖然人民幣從上月中自7.3的低位急升，不過本月人行中間價較市場預期維持高約300點子，姜靜指出，人行維持發出偏強信號，認為當局希望趁美元弱勢將人民幣匯率推向較強水平。近日內地經濟數據較佳，如周三發布的11月工業企業利潤按年升幅好過市場預期等，亦為人民幣匯率帶來支持。對於來季表現，她認為美元開始整固，人民幣再升動力減弱。

人民幣上升加上美國債息下跌，推動恒指自上月底以來重返萬七點。恒指昨日高開54點後持續向上，在A股帶動下，午後升幅進一步擴大，收報17,043點，上升2.52%或418點，成交1099億元。國指收報5764點，上升2.87%。不過有北水獲利離場，昨日經港股通淨沽出19.66億元。

北水獲利離場淨沽近20億元

恒科指昨收報3763點，上升3.41%。重磅科技股續為帶動港股向上主力，騰訊（0700）昨日再彈2.81%，網易（9999）升3.37%，另美團（3690）漲逾5%，阿里巴巴（9988）亦升2.78%。上證守穩2900點，利好中資保險股上升，中國平安（2318）升5.7%，中國人壽（2628）亦升4.61%。