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恒指公司：恒科指ETP管理資產創新高

【明報專訊】恒生指數公司發出最新網誌指出，於11月尾追蹤恒生科技指數（下稱恒生科指）的交易所買賣產品（ETP）之資產管理總額（AUM）創下158億美元新高（見圖），按月增加18.7%。由年初至當月，相比2022年底的98億美元，則增長61.1%，並預期美國聯邦儲備局12月中議息決議利好科技板塊。

較去年底增六成至158億美元

受惠美聯儲政策轉向和AUM資金流入勢頭增長，使用調整後的AUM 變動（名義AUM按月變動–指數按月變動）代表AUM內生增長計算，恒生科指實際上在11月錄得AUM強勁流入，按月實際增長14%。恒生科指今年首11個月累跌5.5%，調整後AUM期間實際大增近67%。

網誌文章分析，理論上，在股票資產類別中，科技板塊在美國加息減速或政策轉向期間，可能會出現較大幅的反彈，因為該板塊的股票主要為成長股，在其他因素保持不變下對利率更敏感。因此，追求風險的投資者，或會在美聯儲議息決議前提早一步作出投資配置。例如在2023年4月，在美聯儲「鷹派暫停加息」之前，追蹤恒生科指的ETP的AUM便錄得穩健資金流入。

截至12月15日，恒生科指按權重劃分的首三大行業，分別是資訊科技業，佔比75%；非必需消費佔17%；醫療保健業佔4%。首十大成分股共佔指數70.9%的權重，市值合共7.09萬億港元。若由2019年1月1日至今年12月15日，恒生科指的回報率為正13%，年化回報率為正2.6%，按年化基準計跑贏大市（恒生綜合指數）。該指數的年化波動率為39%，其風險調整後回報率0.066倍，相比恒生綜合指數及恒生指數的風險調整後回報率則為負數。