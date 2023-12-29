雷軍：冀小米20年成全球前5車廠 「百人團隊開發引擎打造夢想之車」

明報記者 江陵凱 北京報道

按研究機構統計，以營業收入計，2022年全球車企中以大眾汽車（福士）居首，十大之中只有上汽集團（滬：600104）（見圖），Tesla和比亞迪（1211）均十大不入。

稱SU7數據勝Tesla保時捷

雷軍指出，小米先前發布其全新戰略「人車家全生態」，進一步確認汽車為小米戰略中最重要的一環，他提到小米汽車的目標為「打造一輛能媲美保時捷及特斯拉的夢想之車，打造好看、好用、舒適及安全的移動智能空間。」雷軍於會中提到，電動車最核心技術為電機（電動引擎），而小米招募了超過100人專家團隊，與兩家全球頂級的電機合作伙伴，包括聯電（台：2303）和匯川（深：300124），再加上最先進AI技術，成功於去年底成功研發兩個，每分鐘轉速（RPM）可達2.1萬的引擎V6及V6s，其馬力分別可為299匹及374匹。

雷軍稱，V6及V6s兩個電動引擎已經量產，其RPM分別勝於特斯拉Model S Plaid的2萬RPM，以及保時捷Taycan Turbo的1.6萬RPM，並會用於小米首部電動車小米SU7。他亦提到另外兩款電動引擎，包括RPM可達2.72萬的V8s已量產，預計於2025年可應用於車上，另一款實驗室預研引擎實現可達3.5萬RPM；於電池方面，雷軍表示中國於電芯技術已非常領先，小米與國內汽車電池商寧德時代共同投資上千名工程師及兩年時間成功研發，最高電壓可達871伏特的麒麟電池。

雷軍於會上發布「小米SU7」的表現數據，於時速零至100公里加速時間可達2.78秒，最高時速可達每小時265公里，最大功率達673匹，大部分數據勝於Tesla的Model S及保時捷。他更回應有內地網民想以9.9萬元（人民幣，下同）購入小米SU7為不可能。

目標客戶為「時代精英」 不可能低價

雷軍稱，小米SU7目標客戶是「時代精英」，他提到其麒麟電池包容量101度，加上該電池為三元鋰電芯，以及由寧德時代製造，三個因素合計成本已達10多萬元，搭配此電池的電動車均價都處於40萬元以上，小米SU7不可能為14.9萬元。新車正式上市方面，雷軍指小米 SU7還需要大量測試，還需要最後幾個月時間，以確保萬無一失，更指車已經小規模量產。