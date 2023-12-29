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美法院暫緩執行禁令 兩款Apple Watch復售

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）兩款被裁定侵權的智能手表——Apple Watch Series 9和Ultra 2被禁售一天就迎來轉機。美國上訴法院下令在蘋果上訴期間，暫緩實施對蘋果新款智能手表在美國的銷售禁令，令蘋果重新恢復相關Apple Watch的官方銷售渠道。上訴法院要求美國國際貿易委員會（ITC）在1月10日前，回應蘋果提出的延長暫緩執行禁令請求，而相關專利問題的上訴將透過法院審理。

涉侵犯醫療技術公司光學技術

ITC於10月維持法官於1月的裁決，認同部分Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止部分型號的Apple Watch進口美國。由於美國白宮拒絕推翻ITC頒布的禁令，令蘋果一度暫停銷售兩款Apple Watch。Masimo稱，自10月ITC作出裁決以來，蘋果未曾與Masimo就任何潛在的和解接觸。對於該禁令所涉及的兩款智能手表，蘋果已將重新設計的版本，向美國海關邊境保護局（CBP）尋求審批。美國海關邊境保護局負責執行進口禁令，並將於明年1月12日決定蘋果的新設計是否仍然侵犯Masimo的專利。Apple Watch業務佔蘋果2023財年約3830億美元總銷售額的5%，但已足以令蘋果成為全球最大的智能手表供應商。

（綜合報道）

[國際金融]