美法院暫緩執行禁令 兩款Apple Watch復售

涉侵犯醫療技術公司光學技術

ITC於10月維持法官於1月的裁決，認同部分Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止部分型號的Apple Watch進口美國。由於美國白宮拒絕推翻ITC頒布的禁令，令蘋果一度暫停銷售兩款Apple Watch。Masimo稱，自10月ITC作出裁決以來，蘋果未曾與Masimo就任何潛在的和解接觸。對於該禁令所涉及的兩款智能手表，蘋果已將重新設計的版本，向美國海關邊境保護局（CBP）尋求審批。美國海關邊境保護局負責執行進口禁令，並將於明年1月12日決定蘋果的新設計是否仍然侵犯Masimo的專利。Apple Watch業務佔蘋果2023財年約3830億美元總銷售額的5%，但已足以令蘋果成為全球最大的智能手表供應商。

（綜合報道）

[國際金融]