港股全年插14% 首連跌4年累瀉萬點 理想汽車升92%膺藍籌升幅王 李寧挫69%最差

恒指按月計雖只上升4點，但已經是5個月來表現最佳的月份。國指昨收報5768點，單日升3點，但連跌5個月，全年累計跌13.9%，而科指收報3764點，單日微升不足1點，全年累計跌8.8%。受長假期影響，大市成交金額縮減至751億元，較周四減少31.6%。亞洲區其他股市全年表現亦遜色，深成指數累跌13.5%至9524點，上證指數累跌3.7%至2974點，新加坡海峽時報指數跌0.3%至3240點（見表1）。

跑輸全球主要股市

按全年計，在82隻藍籌股中，僅27隻全年累計錄升幅，55隻累計下跌，如計及派息和紅股等因素。按總回報計，表現最差的藍籌股為李寧（2331），昨天收報20.9元，無升跌，但全年累跌68.5%，成藍籌跌幅王（見表2）。科網股也失色，如美團（3690）及京東（9618）全年分別下跌53.1%和48.1%。

理想汽車市值3121億 超平保

至於在本月初才染藍的理想汽車（2015）卻成為2023年藍籌升幅王，昨天收報147.1元，升1.8%，全年更累升91.5%，市值增至3121億元，排第15大藍籌，比中國平安（2318）H股市值還要高。不少傳統股份表現做好，除了「兩桶油」外，「大笨象」匯豐控股（0005）昨天收報63元，跌0.2%，但全年累升39.1%；中國移動（0941）昨收升1%至64.8元，全年更累升34.4%。

分析：外資重新買港股 短線或試萬八

第一上海首席葉尚志指出，恒指全年跌接近14％，主要是受到美國持續加息，以及市場對於內地復常後出現過高預期的影響。在連跌4年深度調整後，港股現時估值確實很低，近期常見有北水流出，但是港股仍能夠放量向上，顯示港股推升力更多是來自外資，故從本月11日恒指於15,792點階段式見底後，港股總體仍延續階段式見底後的彈升走勢，估計恒指短線或試衝18,000點。

股息升至4厘以上 料差不多見底

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩則認為，港股今年面對多項不利因素及資金持續流走，但現時恒生指數預測市盈率僅8.5倍，對比歷史，以及環球其他主要股市估值均有明顯折讓，加上每當恒指股息率升至4厘以上，歷史顯示恒指將差不多見底。

明報記者