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人幣曾再創半年新高 全年跌3%

【明報專訊】人民幣匯率在今年底繼續上升，昨晨高開210點子（1元等於1萬點子），最高升至7.087，突破月中高位再創半年新高。美國聯儲局加息至今年7月，續推動美元走強，人民幣由今年初至9月最多曾跌6.45%至7.3439的16年新低，年底前隨預期美國明年減息，人民幣全年跌幅收窄至3.03%。彭博統計分析師預期，明年上半年人民幣維持在7.1水平，至年底升穿7算。

分析師預期明年底升穿7算

人行昨日公布人民幣中間價報7.0827，較市場預期高286點子，持續釋放偏強信號引導市場升值預期，在岸人民幣突破7.1收市，升136點子報7.0944。不過，傍晚美元反彈帶動離岸人民幣倒跌逾300點子，截至晚上6時報7.1295，下跌97點子。

彭博社向分析師進行調查，預期人民幣在明年第三季會逐漸上升，全年在6.9至7.225區間波動，明年中美息差和內地經濟復蘇速度，會影響企業結售外匯意願和跨境資金流向，為影響明年人民幣走勢的主要因素。

受訪市場人士預計，雖然明年內地經濟仍較疲弱，不過從國內宏觀政策和經濟復蘇角度，內地較為適宜保持人民幣匯率雙向波動，因為人民幣急升值會不利經濟和出口，單向貶值則造成資金外流。明年市場預期美國減息，不過市場人士指內地可能減息，明年即使中美息差收窄，但仍在較寬闊水平，投資者會按內地經濟和美國貨幣政策，進行動態調整。