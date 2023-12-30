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恒指ETF資產總值1633億 逆市升6%

【明報專訊】恒指今年下跌13.8%，不過與恒指掛鈎的交易所買賣基金（ETF），截至昨日的資產管理總值按年上升6.1%至209億美元（約1632.63億港元），整體被動式追蹤恒指系列產品的資產管理總值（AUM）約有658億美元（約5139.94億港元），按年上升14.4%。恒指公司在市場總結報告指出，今年市場出現調整下AUM仍然上升，意味資金淨流入恒指系列相關產品。

恒指公司：反映資金淨流入恒指產品

截至昨日，與恒生國指掛鈎ETF的資產管理總值為55億美元（約429.64億港元），按年上升1.7%，與恒生科指掛鈎ETF資產管理總值則按年上升65.7%至162億美元（約1265.49億港元）。

恒指公司指出，去年1月港股在復常憧憬下創年內最高點，不過及後美國地區銀行危機為市場帶來不確定性，聯儲局的利率前景預測亦衝擊市場信心，投資者對中國經濟狀况的憂慮，令市場進一步下跌。由於受多項因素影響，大市在年內餘下時間呈下跌趨勢。

過去有意見指出，恒指下跌部分來自選股不夠多元化，未能吸納能帶動指數上升的股份。不過涵蓋港股主板市值95%的恒生綜指昨收報2564點，全年跌13.76%，與恒指大致相若，顯示恒指走弱乃反映港股整體市場下跌。按市值劃分，恒指大型股下跌12.9%，表現較下跌15.3%的中型股，和下跌24.7%的小型股為佳。

以各行業計算，恒生綜指能源業指數今年上升19.8%，電訊業上升18.4%，在12隻行業指數中僅此兩指數上升，表現最差的行業指數為地產建築業下跌30.9%，必需性消費行業下跌26.8%，醫療保健業下跌26.7%；有不少重磅股的資訊科技業和金融業指數，分別下跌17.6%和6.4%。

雖然今年恒指跌幅與去年下跌15.5%相若，不過恒指公司指市場整體波動較2022年低，恒指年內高低位波幅只有6487點，低於去年的10,279點，量度恒指30曆日預期波幅的恒指波幅指數，在今年8月升至最高的31.5點，亦低於去年頂點49.4點。