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再有3新股趕尾班車籌12億

標籤：經濟

【明報專訊】臨近年尾，昨再有3隻新股趕上「尾班車」展開跨年招股，其中包括中國腫瘤醫療服務商美中嘉和（2453）、中國質押車輛監控和汽車經銷商運營管理服務商長久股份（6959），以及建築工程集團天津建發（2515），3隻新股合計集資最多約為12.02億元（見表）。

計入周四（28日）起招股的內地建築承包商中深建業（2503），信息及通信技術（ICT）集成服務供應商及軟件開發商經緯天地（2477），以及於周三（27日）起招股的激光雷達及感知解決方案公司速騰聚創（2498），目前市場共有6隻新股展開跨年招股、共集資最多約25億。

美中嘉和透過自營及第三方醫療機構以醫用設備、軟件及相關服務為癌症患者服務，集團廣州、上海及大同擁有六家運營中的自營醫療機構；2020年至2022年間，連續3年錄得虧損，累計虧損近19.4億元（人民幣，下同）。

優必選首掛保不失 微升0.9％

長久股份截至今年6月30日，向18家商業銀行旗下約200家分行、27家汽車金融公司，以及約1.12萬家汽車經銷商提供質押車輛監控服務，長久股份去年收入及純利分別約為5.48億元及9588萬元，分別按年升15%及14.5%。

天津建發為提供工程施工的天津民營建築公司，主要致力於工程施工業務。集團去年收入及純利分別約為2.88億元及3509萬元，分別按年增近半成及倒退15%

昨日首掛的深圳智能機械人生產商優必選（9880），扭轉暗盤跌勢，收報90.85元，較招股價90元稍升0.94%，以一手50股及不包括手續費計帳面賺42.5元，成交額為1.5億元。