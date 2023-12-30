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小鵬元旦推新車X9 股價飈4%

【明報專訊】臨近新一年，內地電動汽車行業消息不斷。繼蔚來（9866）上周末公布推出最新旗艦車款ET9後，小鵬汽車（9868）昨於官方微博亦預告，將於明年1月1日（即元旦）發布新車款小鵬X9，消息帶動其股價昨日升逾4.4%，收報56.7元；另外，據新加坡經銷商聲明指出，吉利（0175）旗下電動車品牌極氪將於明年第3季開始向新加坡客戶交付。

小鵬最新旗艦車型小鵬X9將於元旦正式上市，小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬早前表示，小鵬X9上市後目標是成為大型純電MPV市場銷量第一的車型。上周末，蔚來汽車早前發布智能電動行政旗艦ET9，預售價80萬元人民幣，並將於2025年第1季度開啟交付；同時展示了第4代換電站，其與多個品牌兼容，料換電時間可縮短22%，消息公布後蔚來本周股價累升16%。

吉利極氪明年第3季交付予星洲

另一方面，據新加坡《海峽時報》引述新加坡經銷商Premium Automobiles的聲明指出，吉利旗下極氪於明年第3季度開始向新加坡客戶交付電動車，包括推出極氪009和X車型。該經銷商稱，相關協議於本月下旬簽署，而極氪在新加坡的展廳將於明年上半年建成，具體細節仍在商議中。吉利昨收報8.59元，升1.66%，成交3.66億元。

除小鵬、吉利有消息外，小米（1810）周四（28日）完成汽車技術發布會，小米創始人、董事長兼首席執行官雷軍於會上提到小米SU7的表現數據、零件配置等資訊，惟未有正式發布時間表和確實售價。小米昨股價走勢疲弱，曾低見15.28元，收報15.6元，跌4.18%，成交28.81億元。