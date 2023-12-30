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星空華文禁售屆滿 即挫37% 股價新低兼觸發市調機制 淘寶等損手

【明報專訊】綜藝節目《中國好聲音》製作商星空華文（6698）今年風波不斷，集團昨日上市一周年禁售期屆滿，輕微低開後沽盤湧現，早段最低曾跌近四成至11.5元，見上市新低且觸發市調機制，收市仍跌37.3%至11.94元，再現禁售期解禁股價急跌魔咒。該股昨天有1500萬股易手，成交1.93億元。

明報記者 蕭嘉聰

星空華文以製作《中國好聲音》而為人熟知，天后李玟今年7月突然離世，其後網上流出她生前的錄音，控訴《中國好聲音》賽制不公平而引發網民關注，浙江衛視最終停播節目，至今仍在調查當中，事件亦令集團股價大瀉。

集團9月曾發公告稱全力支持配合調查，又指對網絡和媒體出現大量捏造傳播的虛假不實謠言，已委託律師事務所採取法律行動來維護權益。

《中國好聲音》製作商 李玟曾控不公

翻查資料，集團早於2014年已鋪路上市，不過上市之路頗為波折，前身燦星文化曾經兩次申請在內地上市失敗，燦星文化之後與香港星空華文傳媒電影完成重組，更名星空華文後，於2021年11月、2022年5月兩度遞表失效，最終2022年底上市闖關成功，以近招股價下限的每股26.5元定價上市。

據集團招股文件，上市前股東包括阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國、浙富集團（深：002266）旗下西藏源合等合計持股量為16.88%。集團IPO前一共進行4輪融資，只得首輪融資每股成本低於招股價，2017年第2輪及2018年第3輪融資的每股成本均為55.56元人民幣，2018年第4輪投資每股成本就稍低至44.44元人民幣，即第2至4輪的投資者如淘寶中國，早在集團上市前帳面已蝕一半以上。

此外，星空華文上市時引入好贊資產管理為基石投資者，認購金額為500萬美元，最終超額配股權獲行使後，該基石投資者佔全球發售中9.68%股份，佔已發行股份的0.37%或146.56萬股。星空華文於去年12月29日上市，上市前投資者及基石投資者均設有一年禁售期，控股股東的禁售期則為6個月。

藥師幫解禁後累跌七成

事實上，星空華文並非近期首間公司於禁售期後股價即急瀉，本月12日藥師幫（9885）上市前股東禁售期屆滿後，雖然創始人、主席兼首席執行官張步鎮即宣布自願延長半年禁售期，惟其他上市前股東爭相沽貨，如復星醫藥（2196）於12月13日即沽出約1%持股，當日股價大瀉46%，而藥師幫由禁售期屆滿日至昨日止，股價已累跌七成。