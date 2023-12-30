華為料今年收入逾7000億 稱經營回歸常態

他指出，過去一年市場與服務第一線員工拼搏奮鬥，保障顧客網絡的穩定與安全，例如7月颱風肆虐令內地多地通訊基礎設施受損嚴重，華為與營運商一起到最前線搶通網絡等。

恐受技術制裁貿易壁壘影響

胡厚崑續稱，雖然艱苦的努力令華為「活了下來」並有所成長，但挑戰依然嚴峻，地緣政治及經濟周期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑全球產業鏈結構和商業規則。

他強調，數碼化、智慧化、低碳化仍是最確定的發展趨勢，將充分發揮華為在產業組合、技術創新和複雜軟硬件平台的綜合優勢，與生態伙伴為客戶提供高品質的產品和服務。

此外，大模型突破令人工智能由「手工作坊」、場景、定製模式開發，走向工業規模開發及應用；大模型需要大型運算能力，華為將要建立世界領先的算力基礎，帶動各行業發展。他又稱，華為將重點加強業務運營的效率，包括精簡部門、簡化管理等以確保政策一致。