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標指有望連漲9周 20年最佳 牛氣衝天全年暫升25% 距高峰差0.3%

【明報專訊】市場對美聯儲的減息預期，以及經濟有望軟着陸的樂觀情緒，令美股在2023年底強勁反彈，三大指數昨在全年最後一個交易日開市輕微向上，並有望連漲9周。對標普500指數來說，這將標誌自2004年1月以來最長的升浪。截至周四收市，標普500指數在2023年升近25%，距離2022年1月所創的歷史高位只差0.3%。道指全年累計升14%，並首次升破37,000點。

根據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）的統計，這將會是美國股市連續8年迎來聖誕升市。在2022年底，投資者曾預期通脹高企、利率上升及經濟的潛在衰退，將導致美股在2023年受壓。不過即使美聯儲加快加息、美國地區銀行在春季爆發危機，加上中東近期爆發新一輪戰爭，美股仍然因為投資者加大對美聯儲明年減息的押注，而在年底大幅反彈。

調查：投資者多料美軟着陸

最近接受美銀調查的投資者當中，約三分之二受訪者預計，美國經濟將實現軟着陸。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick稱，即使進入明年，看好美股的理由，仍比看淡的理由多。部分分析師甚至認為，聖誕升市可能會為新一年的大市走勢定調。

根據Carson Group的歷史數據，標普500指數有71.2%的年份按年上漲，平均升幅為9.1%。當聖誕升市出現，該指數在翌年有72.4%的機會上漲，全年平均升幅為10.2%。倘聖誕升市沒有出現，該指數翌年只有66.7%的機會向上，而全年平均升幅只有5%。

日股今年升28% 跑贏標指

也有部分投資者對前景審慎，認為加息的影響有一定的滯後性，現在宣布美聯儲已實現經濟軟着陸為時尚早。根據德銀的數據，在過去11次美聯儲的加息周期，經濟衰退通常在美聯儲啟動加息後兩年左右開始。本輪加息周期在2022年3月展開。

另一方面，由於日圓疲軟有利出口，加上日本企業治理改善，日經指數在2023年的升幅跑贏標普500指數，其全年升幅達28.2%，是2013年「安倍經濟學」推出以來的最大漲幅，觸及33年高位。「股神」巴菲特看好日本股市前景，也吸引外國投資者入市。不過由於日本央行可能在明年退出負利率政策，令日圓有望轉強，有可能對日本股市帶來不利影響。

此外，受西方供應鏈「去中國化」，以及印度企業盈利將持續增長的預期推動，外國資金及散戶也加大押注印度股市，令印度Nifty 50 指數在2023年上漲超過20%，跑贏MSCI亞太及新興市場指數的回報率，創連續8年上漲的紀錄。市場人士普遍認為，受惠於大規模基建等有利因素，印度股市在2024年仍將繼續上揚。

（綜合報道）

[國際金融]