科網股強勢反彈 Nvidia全年漲2.4倍

A&F全年升2.85倍 成標指最佳

「美股七俠」（Magnificent 7）包括蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、Nvidia、亞馬遜（美：AMZN）和Meta（美：META）全年計股價至少升四成，當中Tesla及Meta升幅逾倍，帶動納指表現冠絕全球。雖然美股三大指數全年均有進帳，不過部分消費股如可口可樂（美：KO）、Nike（美：NKE）等全年計均錄跌幅。

此外，曾在港開店，並以肌肉男作招徠的美國時裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F）（美：ANF）今年股價標青，上周五收市報88.22美元，跌1.99%，全年計大升2.85倍，是1996年上市以來升幅最大的年度，甚至擊敗Nvidia成為標指今年表現最佳的股份。事實上，公司於2022年受經濟不確定及消費者審慎所拖累，全年股價大跌34%。據外電報道，A&F今年致力清理額外庫存，專注其目標顧客包括千禧世代及Z世代消費者，於疫後重返工作崗位、學校及重拾社交生活，品牌亦擴大產品範圍至運動服裝等，第三季財報勝市場預期，並再次上調全年淨銷售額目標。